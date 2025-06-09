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В Кремле прокомментировали увеличение оборонных расходов НАТО - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали увеличение оборонных расходов НАТО
В Кремле прокомментировали увеличение оборонных расходов НАТО - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали увеличение оборонных расходов НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:55+0300
2025-06-09T12:55+0300
политика
россия
европа
рф
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ. "Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза. Если правительства европейских стран, членов Североатлантического альянса, захотят так поступать со своими налогоплательщиками - ну они будут это делать", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение увеличить оборонные расходы НАТО.
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россия, европа, рф, дмитрий песков, нато
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, Дмитрий Песков, НАТО
12:55 09.06.2025
 
В Кремле прокомментировали увеличение оборонных расходов НАТО

Песков: европейцы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы от России

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ.
"Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некой угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза. Если правительства европейских стран, членов Североатлантического альянса, захотят так поступать со своими налогоплательщиками - ну они будут это делать", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение увеличить оборонные расходы НАТО.
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ПолитикаРОССИЯЕВРОПАРФДмитрий ПесковНАТО
 
 
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