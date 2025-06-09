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Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах - 09.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах
Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:49+0300
2025-06-09T15:49+0300
2025-06-09T15:49+0300
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию. "Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
https://1prime.ru/20250609/gosduma-858325512.html
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общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах
Пискарев: кабмин одобрил усиление наказания за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию.
"Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
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