https://1prime.ru/20250609/piskarev-858336802.html

Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах

Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах - 09.06.2025, ПРАЙМ

Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах

Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:49+0300

2025-06-09T15:49+0300

2025-06-09T15:49+0300

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию. "Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.

https://1prime.ru/20250609/gosduma-858325512.html

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общество , россия, госдума