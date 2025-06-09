Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250609/piskarev-858336802.html
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах - 09.06.2025, ПРАЙМ
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах
Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:49+0300
2025-06-09T15:49+0300
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. "Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию. "Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
https://1prime.ru/20250609/gosduma-858325512.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_43f9f41c8dca1ccda79003dd9ce30c0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Госдума
15:49 09.06.2025
 
Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение закона об иноагентах

Пискарев: кабмин одобрил усиление наказания за нарушение закона об иноагентах

Дума
Дума
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
"Правительство РФ одобрило подготовленный Комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушения законодательства об иноагентах", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что законопроектом предлагается внести изменения в части один и два статьи 330.1 УК РФ, исключив из диспозиции условие о совершении лицом повторного административного правонарушения в течение одного года, и установив однократную административную преюдицию.
"Положительный отзыв нами также получен от Верховного Суда РФ. Готовим законопроект к внесению в Государственную Думу", - добавил глава комитета ГД.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Комитет ГД поддержал законопроект о штрафах для иноагентов
11:35
 
ОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала