https://1prime.ru/20250609/pmef-858341315.html

Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 - 09.06.2025, ПРАЙМ

Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, подтвердили свое участие в Петербургском международном... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T17:00+0300

2025-06-09T17:00+0300

2025-06-09T17:00+0300

экономика

россия

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/82886/25/828862526_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b9c96605cebeae49d0a52b3fbd7baf22.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие представители из 137 стран и территорий. Петербургский международный экономический форум сегодня – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление", - приводит Фонд "Росконгресс" слова Кобякова. Как отмечается в релизе, среди заявивших о своем участии в мероприятиях форума руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250609/putin-858327080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росконгресс