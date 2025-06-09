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Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025 - 09.06.2025, ПРАЙМ
Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, подтвердили свое участие в Петербургском международном... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:00+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие представители из 137 стран и территорий. Петербургский международный экономический форум сегодня – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление", - приводит Фонд "Росконгресс" слова Кобякова. Как отмечается в релизе, среди заявивших о своем участии в мероприятиях форума руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Росконгресс
Представители из 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
Кобяков: на ПМЭФ подтвердили участие представители 137 стран и территорий
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Представители из 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных организаций, подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие представители из 137 стран и территорий. Петербургский международный экономический форум сегодня – это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление", - приводит Фонд "Росконгресс" слова Кобякова.
Как отмечается в релизе, среди заявивших о своем участии в мероприятиях форума руководители крупнейших международных организаций, компаний, государственных структур и экспертного сообщества.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин