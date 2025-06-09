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Пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях выплатят пособие

Пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях выплатят пособие - 09.06.2025, ПРАЙМ

Пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях выплатят пособие

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T22:30+0300

2025-06-09T22:30+0300

2025-06-09T22:30+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выплатить единовременное пособие пострадавшим в результате терактов на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях и членам семей погибших, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 года на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях, выплатить единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате указанных террористических актов, в размере 1567,5 тысяч рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; гражданам, получившим в результате указанных террористических актов вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 627 тысяч рублей на человека, легкий вред - 313,5 тысяч рублей на человека)", - говорится в распоряжении главы правительства. Также Мишустин поручил властям Брянской и Курской областей предоставить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи, и списки граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью. В распоряжении уточняется, что в 2025 году МЧС России выделят в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области и бюджету Курской области на финансовое обеспечение осуществления компенсационных выплат бюджетные ассигнования в размере до 88093,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду выплату единовременных пособий, предусмотренных распоряжением. "МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективных использованием указанных в пункте 3 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2026 года", - уточняется в документе.

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общество , москва, рф, михаил мишустин, мчс