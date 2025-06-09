Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858325068.html
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год - 09.06.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:23+0300
2025-06-09T11:23+0300
экономика
россия
москва
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83923/63/839236302_0:6:3621:2042_1920x0_80_0_0_7fa4d2520145ebfea7a0f2d3c6f00cc7.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36 триллионов 708 миллиардов 608 миллионов 954,2 тысячи рублей, по расходам - 40 триллионов 180 миллиардов 501 миллион 752,7 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом в 3 триллиона 471 миллиард 892 миллиона 798,5 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20250609/palata--858323736.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83923/63/839236302_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c52f6b68a869264ec7f41402d60e266b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, госдума
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Госдума
11:23 09.06.2025
 
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год

Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36 триллионов 708 миллиардов 608 миллионов 954,2 тысячи рублей, по расходам - 40 триллионов 180 миллиардов 501 миллион 752,7 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом в 3 триллиона 471 миллиард 892 миллиона 798,5 тысячи рублей.
Счетная палата
Бюджет России получит 163 миллиарда рублей неучтенных в прогнозе доходов
10:38
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала