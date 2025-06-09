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Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год - 09.06.2025, ПРАЙМ
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:23+0300
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2025-06-09T11:23+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36 триллионов 708 миллиардов 608 миллионов 954,2 тысячи рублей, по расходам - 40 триллионов 180 миллиардов 501 миллион 752,7 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом в 3 триллиона 471 миллиард 892 миллиона 798,5 тысячи рублей.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Госдума
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета за прошлый год по доходам в сумме 36 триллионов 708 миллиардов 608 миллионов 954,2 тысячи рублей, по расходам - 40 триллионов 180 миллиардов 501 миллион 752,7 тысячи рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом в 3 триллиона 471 миллиард 892 миллиона 798,5 тысячи рублей.
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