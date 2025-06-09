https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858339608.html

Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений

Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений - 09.06.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений

Кабмин выделит около 20 миллиардов рублей на оснащение оборудованием федеральных медицинских организаций, которые сочетают исследовательскую деятельность с... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:22+0300

2025-06-09T16:22+0300

2025-06-09T16:22+0300

технологии

общество

рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Кабмин выделит около 20 миллиардов рублей на оснащение оборудованием федеральных медицинских организаций, которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал необходимость обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой. Правительство выделит таким федеральным медицинским организациям около 20 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на оснащение учреждений современным оборудованием", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер уточнил, что финансирование получат 87 учреждений, среди них Российский научный центр хирургии имени Петровского, Национальный исследовательский центр детской гематологии имени Рогачева, Центр хирургии имени Вишневского. "Они не только принимают пациентов по программам ОМС, но и ведут серьезные научные исследования, оказывая решающее влияние на борьбу с онкологией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими. Их специалисты многое делают для совершенствования диагностики и улучшения экстренной медицинской помощи, и конечно, для внедрения новых подходов в реабилитации наших граждан, а также активно участвуют в образовательном процессе, готовят кадры для здравоохранения", - добавил Мишустин.

https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858325068.html

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технологии, общество , рф, михаил мишустин