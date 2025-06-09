Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858339608.html
Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений
Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений - 09.06.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений
Кабмин выделит около 20 миллиардов рублей на оснащение оборудованием федеральных медицинских организаций, которые сочетают исследовательскую деятельность с... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:22+0300
2025-06-09T16:22+0300
технологии
общество
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/72/841887286_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_43dafa0ecd7d8def16cc2f9509b65a58.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Кабмин выделит около 20 миллиардов рублей на оснащение оборудованием федеральных медицинских организаций, которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал необходимость обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой. Правительство выделит таким федеральным медицинским организациям около 20 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на оснащение учреждений современным оборудованием", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Российский премьер уточнил, что финансирование получат 87 учреждений, среди них Российский научный центр хирургии имени Петровского, Национальный исследовательский центр детской гематологии имени Рогачева, Центр хирургии имени Вишневского. "Они не только принимают пациентов по программам ОМС, но и ведут серьезные научные исследования, оказывая решающее влияние на борьбу с онкологией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими. Их специалисты многое делают для совершенствования диагностики и улучшения экстренной медицинской помощи, и конечно, для внедрения новых подходов в реабилитации наших граждан, а также активно участвуют в образовательном процессе, готовят кадры для здравоохранения", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858325068.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84188/72/841887286_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1fa82b26b191654176c6c66ffaebaffc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , рф, михаил мишустин
Технологии, Общество , РФ, Михаил Мишустин
16:22 09.06.2025
 
Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение медучреждений

Правительство выделит 20 миллиардов рублей на оснащение федеральных медучреждений

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Кабмин выделит около 20 миллиардов рублей на оснащение оборудованием федеральных медицинских организаций, которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства подчеркивал необходимость обратить особое внимание на медицинскую науку, поддержать сильные учреждения которые сочетают исследовательскую деятельность с практикой. Правительство выделит таким федеральным медицинским организациям около 20 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на оснащение учреждений современным оборудованием", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Российский премьер уточнил, что финансирование получат 87 учреждений, среди них Российский научный центр хирургии имени Петровского, Национальный исследовательский центр детской гематологии имени Рогачева, Центр хирургии имени Вишневского.
"Они не только принимают пациентов по программам ОМС, но и ведут серьезные научные исследования, оказывая решающее влияние на борьбу с онкологией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими. Их специалисты многое делают для совершенствования диагностики и улучшения экстренной медицинской помощи, и конечно, для внедрения новых подходов в реабилитации наших граждан, а также активно участвуют в образовательном процессе, готовят кадры для здравоохранения", - добавил Мишустин.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Правительство внесло в Госдуму проект об исполнении бюджета за 2024 год
11:23
 
ТехнологииОбществоРФМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала