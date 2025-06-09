https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo-858313276.html

Правительство обсудит выплаты пособий госслужащим

Правительство обсудит выплаты пособий госслужащим - 09.06.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит выплаты пособий госслужащим

Правительство России на заседании в понедельник обсудит выплаты пособий по временной нетрудоспособности госслужащим, не возобновившим по состоянию здоровья в... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выплаты пособий по временной нетрудоспособности госслужащим, не возобновившим по состоянию здоровья в течение трех месяцев действие служебного контракта, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части внесения изменений в законодательство, касающихся выплаты пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления действия служебного контракта государственного гражданского служащего)", - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба уточняет, что законопроект подготовлен для материальной поддержки (предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности в период приостановления действия трудового договора) лиц, не возобновивших по состоянию здоровья действие трудового договора (служебного контракта государственного гражданского служащего) в течение трех месяцев после окончания прохождения ими военной службы по мобилизации или военной службы по контракту.

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