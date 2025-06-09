https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo-858313638.html

Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту

Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту - 09.06.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту

Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

2025-06-09T00:16+0300

экономика

россия

москва

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858313638.jpg?1749417405

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Морская спасательная служба" на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, осуществляемых во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

москва

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, краснодарский край