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Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту
Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту - 09.06.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту
Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T00:16+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Морская спасательная служба" на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, осуществляемых во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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россия, москва, краснодарский край
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Краснодарский край
Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту
Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий ЧП
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в понедельник обсудит выделение в этом году средств Росморречфлоту на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Росморречфлоту в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Морская спасательная служба" на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, осуществляемых во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.