Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo-858339449.html
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей
Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:22+0300
2025-06-09T16:22+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/36/763743622_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b85d44616bc1e96608d23d3ac7fb7f64.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние. "Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин. Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ. "Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
https://1prime.ru/20250606/energetika-858255669.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/36/763743622_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b0b3d958f49b3121cf0c3495430c706a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
16:22 09.06.2025
 
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей

Кабмин направит 2,5 млрд руб на реконструкцию дорожной сети в новых регионах

© РИА Новости . Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Георгий Куролесин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние.
"Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ.
"Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
Проведение монтажных работ на ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах
6 июня, 10:20
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала