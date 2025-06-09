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На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей
Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:22+0300
2025-06-09T16:22+0300
2025-06-09T16:22+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние. "Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин. Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ. "Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
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бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
На реконструкцию дорог в новых регионах направят 2,5 миллиарда рублей
Кабмин направит 2,5 млрд руб на реконструкцию дорожной сети в новых регионах
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ направит 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию дорожной сети в новых регионах России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо подчеркивал, что в течение трех лет вся дорожная сеть в новых регионах должна быть приведена в нормативное состояние.
"Для этого предстоит сделать еще немало, в том числе провести текущий ремонт и реконструкцию около 100 километров улиц, местных муниципальных и региональных трасс, для чего направим около 2,5 миллиардов рублей Донецкой, Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что важно тщательно контролировать сроки выполнения работ.
"Все ресурсы, которые будут выделены на эти цели, должны поступать без задержек", - подчеркнул премьер.
Ведомства подготовят программу развития электроэнергетики в новых регионах