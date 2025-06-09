https://1prime.ru/20250609/premera-858314538.html
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ - 09.06.2025, ПРАЙМ
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T01:29+0300
2025-06-09T01:29+0300
2025-06-09T01:29+0300
бизнес
россия
белоруссия
москва
рф
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858314538.jpg?1749421750
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.
Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей.
Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
белоруссия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия, москва, рф, снг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, РФ, СНГ
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ
Боевик "Балерина" с Аной де Армас стал лидером кинопроката в России и СНГ
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.
Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей.
Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.