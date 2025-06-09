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Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ - 09.06.2025, ПРАЙМ
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ
Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T01:29+0300
2025-06-09T01:29+0300
бизнес
россия
белоруссия
москва
рф
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей. Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей. Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
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192
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40
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бизнес, россия, белоруссия, москва, рф, снг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, РФ, СНГ
01:29 09.06.2025
 
Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ

Боевик "Балерина" с Аной де Армас стал лидером кинопроката в России и СНГ

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.
Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей.
Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
 
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