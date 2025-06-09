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Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ

Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ - 09.06.2025, ПРАЙМ

Премьера недели стала лидером кинопроката в России и СНГ

Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T01:29+0300

2025-06-09T01:29+0300

2025-06-09T01:29+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Премьера недели - боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли - стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей. Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей. Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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