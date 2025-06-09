https://1prime.ru/20250609/putin-858326809.html
Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим человеком
Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим человеком - 09.06.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим человеком
Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком и сказал о желании научиться у него... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:00+0300
2025-06-09T12:00+0300
2025-06-09T12:00+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком и сказал о желании научиться у него лидерству, но не ответил на вопрос о том, собирается ли встретится с ним. "Думаю, он (Путин - ред.) - очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал" - сказал Эррол Маск на полях "Форума будущего 2050" в Москве, не ответив при том на вопрос о том, планирует ли он встретиться с президентом РФ. Предприниматель также отметил, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству.
https://1prime.ru/20250608/putin-858312522.html
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россия, общество , владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Отец Илона Маска назвал Путина впечатляющим человеком
Отец Илона Маска Эррол Маск назвал Путина впечатляющим человеком
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск в Москве назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком и сказал о желании научиться у него лидерству, но не ответил на вопрос о том, собирается ли встретится с ним.
"Думаю, он (Путин - ред.) - очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал" - сказал Эррол Маск на полях "Форума будущего 2050" в Москве, не ответив при том на вопрос о том, планирует ли он встретиться с президентом РФ.
Предприниматель также отметил, что хотел бы поучиться у Путина хорошему лидерству.
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