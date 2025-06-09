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Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин
Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ
Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин
Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:11+0300
2025-06-09T12:14+0300
экономика
россия
владимир путин
пмэф
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля."В ходе пленарного заседания, общения в рамках секций и "круглых столов" участникам Форума - политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран - предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу", - говорится в телеграмме.Президент также заметил, что участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты.Глава государства выразил уверенность, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума
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россия, владимир путин, пмэф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ
12:11 09.06.2025 (обновлено: 12:14 09.06.2025)
 
Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин

Путин: на ПМЭФ обсудят тенденции развития российской и глобальной экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля.
"В ходе пленарного заседания, общения в рамках секций и "круглых столов" участникам Форума - политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран - предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу", - говорится в телеграмме.
Президент также заметил, что участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты.
Глава государства выразил уверенность, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинПМЭФ
 
 
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