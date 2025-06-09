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Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин

Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ

Участники ПМЭФ обсудят тенденции развития экономики России, заявил Путин

Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:11+0300

2025-06-09T12:11+0300

2025-06-09T12:14+0300

экономика

россия

владимир путин

пмэф

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля."В ходе пленарного заседания, общения в рамках секций и "круглых столов" участникам Форума - политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран - предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу", - говорится в телеграмме.Президент также заметил, что участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты.Глава государства выразил уверенность, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума

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россия, владимир путин, пмэф