https://1prime.ru/20250609/putin-858327214.html

Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин

Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ

Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин

Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:13+0300

2025-06-09T12:13+0300

2025-06-09T12:13+0300

экономика

россия

мировая экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250522/briks-857811259.html

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россия, мировая экономика, владимир путин