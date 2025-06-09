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Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:13+0300
2025-06-09T12:13+0300
2025-06-09T12:13+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Путин: Россия и БРИКС продолжат выстраивать систему равноправного сотрудничества
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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