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Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:13+0300
2025-06-09T12:13+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля. "Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин
12:13 09.06.2025
 
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин

Путин: Россия и БРИКС продолжат выстраивать систему равноправного сотрудничества

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Россия вместе с БРИКС намерена продолжать построение системы равноправного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.
"Вместе с нашими партнёрами, прежде всего по объединению БРИКС, намерены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Китай призвал укреплять торгово-экономическое сотрудничество с БРИКС
22 мая, 08:55
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВладимир Путин
 
 
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