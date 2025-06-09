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В РАН назвали причину кризиса в еврозоне
В РАН назвали причину кризиса в еврозоне - 09.06.2025, ПРАЙМ
В РАН назвали причину кризиса в еврозоне
Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T05:51+0300
2025-06-09T05:51+0300
2025-06-09T05:51+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа.
"Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании.
Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.
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мировая экономика, германия, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Дональд Трамп
В РАН назвали причину кризиса в еврозоне
Институт мировой экономики РАН: профицит Германии создает дисбаланс в еврозоне
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Немецкая экономика своим профицитом порождает дисбаланс в еврозоне, что негативно сказывается на торговых позициях других европейских стран, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
Исследование посвящено проблемам в экономике Германии и влиянии на нее новой политики президента США Дональда Трампа.
"Так, избыточный торговый профицит Германии стал одной из причин кризиса еврозоны: не потраченные на импорт экспортные доходы частично трансформировались в ссудный капитал, который направлялся в страны Южной Европы, что еще в большей степени культивировало дисбалансы между странами еврозоны. Кроме того, не стоит забывать о том, что, как подчеркивает Дж. Стиглиц (американский экономист - ред.), профицит в одной стране порождает дефицит в другой", - сказано в исследовании.
Также в нем указывается, что одной из основных проблем для США является профицит немецкой экономики, который уже давно вызывал критику многих партнеров Германии.