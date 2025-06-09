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В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов
Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:02+0300
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экономика
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РИМ, 9 июн – ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте официально предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "На следующем саммите НАТО не может обсуждать только нереалистичную тему 5%, если только мы не будем проводить операции по маскированию расходов, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Гуэрини в понедельник, выступая на публичном мероприятии в Риме. По словам Гуэрини, возглавляющего парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), альянсу не стоит устанавливать нереальные цели, как это было сделано в 2014 году, когда было принято решение об увеличении оборонных расходов до 2%. "Вместо этого нам нужно работать над укреплением военного потенциала, как национального, так и европейского, в новых стратегических рамках Атлантического альянса. Говорить о европейской стратегической автономии, не говоря об инвестициях в оборону, оборонную промышленность, особенно технологическую, - это говорить ни о чем. Нам нужны решения, инвестиции и разъяснения для общественного мнения", - сказал бывший министр.
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мировая экономика, рим, италия, марк рютте, нато
Экономика, Мировая экономика, Рим, ИТАЛИЯ, Марк Рютте, НАТО
16:02 09.06.2025
 
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов

Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%

© fotolia.com / pigio1958%Флаг Италии
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / pigio1958
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РИМ, 9 июн – ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%.
На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте официально предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры.
"На следующем саммите НАТО не может обсуждать только нереалистичную тему 5%, если только мы не будем проводить операции по маскированию расходов, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Гуэрини в понедельник, выступая на публичном мероприятии в Риме.
По словам Гуэрини, возглавляющего парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), альянсу не стоит устанавливать нереальные цели, как это было сделано в 2014 году, когда было принято решение об увеличении оборонных расходов до 2%.
"Вместо этого нам нужно работать над укреплением военного потенциала, как национального, так и европейского, в новых стратегических рамках Атлантического альянса. Говорить о европейской стратегической автономии, не говоря об инвестициях в оборону, оборонную промышленность, особенно технологическую, - это говорить ни о чем. Нам нужны решения, инвестиции и разъяснения для общественного мнения", - сказал бывший министр.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
5 июня, 18:54
 
ЭкономикаМировая экономикаРимИТАЛИЯМарк РюттеНАТО
 
 
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