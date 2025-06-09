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В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов

В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов - 09.06.2025, ПРАЙМ

В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов

Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:02+0300

2025-06-09T16:02+0300

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РИМ, 9 июн – ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте официально предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "На следующем саммите НАТО не может обсуждать только нереалистичную тему 5%, если только мы не будем проводить операции по маскированию расходов, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Гуэрини в понедельник, выступая на публичном мероприятии в Риме. По словам Гуэрини, возглавляющего парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), альянсу не стоит устанавливать нереальные цели, как это было сделано в 2014 году, когда было принято решение об увеличении оборонных расходов до 2%. "Вместо этого нам нужно работать над укреплением военного потенциала, как национального, так и европейского, в новых стратегических рамках Атлантического альянса. Говорить о европейской стратегической автономии, не говоря об инвестициях в оборону, оборонную промышленность, особенно технологическую, - это говорить ни о чем. Нам нужны решения, инвестиции и разъяснения для общественного мнения", - сказал бывший министр.

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