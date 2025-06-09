https://1prime.ru/20250609/raskhody-858338098.html
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов
Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:02+0300
2025-06-09T16:02+0300
2025-06-09T16:02+0300
экономика
мировая экономика
рим
италия
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg
РИМ, 9 июн – ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте официально предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "На следующем саммите НАТО не может обсуждать только нереалистичную тему 5%, если только мы не будем проводить операции по маскированию расходов, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Гуэрини в понедельник, выступая на публичном мероприятии в Риме. По словам Гуэрини, возглавляющего парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), альянсу не стоит устанавливать нереальные цели, как это было сделано в 2014 году, когда было принято решение об увеличении оборонных расходов до 2%. "Вместо этого нам нужно работать над укреплением военного потенциала, как национального, так и европейского, в новых стратегических рамках Атлантического альянса. Говорить о европейской стратегической автономии, не говоря об инвестициях в оборону, оборонную промышленность, особенно технологическую, - это говорить ни о чем. Нам нужны решения, инвестиции и разъяснения для общественного мнения", - сказал бывший министр.
https://1prime.ru/20250605/five-858239682.html
рим
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76343/42/763434227_57:0:3513:2592_1920x0_80_0_0_9c0e0d3faaea03a4360fee788d7b4ee3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рим, италия, марк рютте, нато
Экономика, Мировая экономика, Рим, ИТАЛИЯ, Марк Рютте, НАТО
В Италии назвали нереалистичным план НАТО по росту военных расходов
Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%
РИМ, 9 июн – ПРАЙМ. Бывший министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини назвал нереалистичным план НАТО по росту военных расходов до 5%.
На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте официально предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры.
"На следующем саммите НАТО не может обсуждать только нереалистичную тему 5%, если только мы не будем проводить операции по маскированию расходов, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Гуэрини в понедельник, выступая на публичном мероприятии в Риме.
По словам Гуэрини, возглавляющего парламентский комитет по безопасности республики (Copasir), альянсу не стоит устанавливать нереальные цели, как это было сделано в 2014 году, когда было принято решение об увеличении оборонных расходов до 2%.
"Вместо этого нам нужно работать над укреплением военного потенциала, как национального, так и европейского, в новых стратегических рамках Атлантического альянса. Говорить о европейской стратегической автономии, не говоря об инвестициях в оборону, оборонную промышленность, особенно технологическую, - это говорить ни о чем. Нам нужны решения, инвестиции и разъяснения для общественного мнения", - сказал бывший министр.
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП