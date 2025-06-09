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ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку - 09.06.2025, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку
ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку - 09.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку
Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T18:42+0300
2025-06-09T18:42+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется в рассрочку от строительной компании, сообщил регулятор. "Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков комплексно оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется по договорам, условиями которых предусмотрена оплата в рассрочку от застройщика", - говорится в сообщении. ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям собирать и анализировать информацию о договорах о предоставлении рассрочки от застройщика, запрашивать у застройщиков определенную информацию и так далее. Банк России отмечает, что при покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении, чем заемщики по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке. "Помимо рисков для потребителя, есть риски как для самих застройщиков, так и для банковской системы. Они связаны с тем, что покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки или будет неспособен ее погашать", - указывает регулятор. ЦБ сообщает, что в первом квартале 2025 года, по опросу крупнейших застройщиков, рассрочка была одним из основных способов оплаты. Ее доля в сделках купли-продажи жилья на первичном рынке составляла порядка 40%, тогда как в предыдущие годы не превышала 10–20%. Объем накопленной задолженности по рассрочке достиг 1 триллиона рублей. "Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, распространение такой практики увеличивает риски закредитованности граждан. Люди могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита. Продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья. Это может привести к финансовым потерям граждан, если понадобится продать жилье на вторичном рынке", - предостерегает регулятор.
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Банки, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, РФ, банк Россия
18:42 09.06.2025
 
ЦБ рекомендовал банкам оценивать риски по строительству в рассрочку

ЦБ рекомендовал банкам при кредитовании застройщиков оценивать риски по рассрочке

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Добролюбов" в Москве
Строительство ЖК Добролюбов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется в рассрочку от строительной компании, сообщил регулятор.
"Банк России рекомендует банкам при кредитовании застройщиков комплексно оценивать все риски по проекту строительства, в котором существенная доля жилья реализуется по договорам, условиями которых предусмотрена оплата в рассрочку от застройщика", - говорится в сообщении.
ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям собирать и анализировать информацию о договорах о предоставлении рассрочки от застройщика, запрашивать у застройщиков определенную информацию и так далее.
Банк России отмечает, что при покупке жилья в рассрочку граждане находятся в более уязвимом положении, чем заемщики по ипотечным кредитам. Например, не могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, а также мерами господдержки для погашения части задолженности по рассрочке. "Помимо рисков для потребителя, есть риски как для самих застройщиков, так и для банковской системы. Они связаны с тем, что покупатель может отказаться от договора по предоставлению рассрочки или будет неспособен ее погашать", - указывает регулятор.
ЦБ сообщает, что в первом квартале 2025 года, по опросу крупнейших застройщиков, рассрочка была одним из основных способов оплаты. Ее доля в сделках купли-продажи жилья на первичном рынке составляла порядка 40%, тогда как в предыдущие годы не превышала 10–20%. Объем накопленной задолженности по рассрочке достиг 1 триллиона рублей.
"Поскольку застройщики, как правило, не оценивают уровень платежеспособности покупателя при предоставлении ему рассрочки, распространение такой практики увеличивает риски закредитованности граждан. Люди могут столкнуться с отказом банка в предоставлении ипотеки или сложностями в обслуживании кредита. Продажи в рассрочку зачастую предполагают завышение стоимости жилья. Это может привести к финансовым потерям граждан, если понадобится продать жилье на вторичном рынке", - предостерегает регулятор.
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