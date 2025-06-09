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Банк России сможет получать информацию из реестра сведений о населении - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Банк России сможет получать информацию из реестра сведений о населении
Банк России сможет получать информацию из реестра сведений о населении - 09.06.2025, ПРАЙМ
Банк России сможет получать информацию из реестра сведений о населении
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T20:21+0300
2025-06-09T20:52+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) путем проверки информации, составляющей титульные части кредитной истории такого лица, а также поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации и оценке. ЦБ сможет проверять информацию, составляющую титульные части кредитных историй физлиц, с использованием номера записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации такого лица в ЦККИ. При этом для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Для этого вносятся изменения в части обеспечения взаимодействия ЦБ с оператором государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра, содержащего сведения о населении РФ. Информация, составляющая титульные части кредитных историй, хранится в ЦККИ и включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество субъекта кредитной истории; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего его личность документа; идентификационный номер налогоплательщика (если субъект его указал); страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если субъект его указал). Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок вступления его в силу объясняется в пояснительной записке необходимостью проведения мероприятий по доработке соответствующих информационных систем Банка России и подготовке подзаконных нормативных правовых актов.
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россия, общество , рф, москва, банк россия, госдума
Банк России, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, банк Россия, Госдума
20:21 09.06.2025 (обновлено: 20:52 09.06.2025)
 
Банк России сможет получать информацию из реестра сведений о населении

В Госдуму внесли проект о включении ЦБ в список получателей данных о населении

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении Банка России в перечень получателей информации из единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ разработан в целях обеспечения идентификации субъекта кредитной истории – физического лица в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) путем проверки информации, составляющей титульные части кредитной истории такого лица, а также поддержания актуальности информации о лицах, подлежащих идентификации и оценке.
ЦБ сможет проверять информацию, составляющую титульные части кредитных историй физлиц, с использованием номера записи в федеральном регистре сведений о населении РФ для идентификации такого лица в ЦККИ. При этом для получения такого номера Банк России будет использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Для этого вносятся изменения в части обеспечения взаимодействия ЦБ с оператором государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Информация, составляющая титульные части кредитных историй, хранится в ЦККИ и включает: действующие и предыдущие фамилию, имя, отчество субъекта кредитной истории; данные паспорта гражданина РФ или иного удостоверяющего его личность документа; идентификационный номер налогоплательщика (если субъект его указал); страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (если субъект его указал).
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок вступления его в силу объясняется в пояснительной записке необходимостью проведения мероприятий по доработке соответствующих информационных систем Банка России и подготовке подзаконных нормативных правовых актов.
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