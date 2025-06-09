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Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России - 09.06.2025, ПРАЙМ
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T00:22+0300
2025-06-09T00:22+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя", - сказала Подольская.
Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час, отметила она.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
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россия, общество , москва, рф, ранхигс
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, РФ, РАНХиГС
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России
Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России с 9 по 11 июня
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя", - сказала Подольская.
Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час, отметила она.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.