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Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице
Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T05:17+0300
2025-06-09T05:17+0300
экономика
мировая экономика
мексика
южная африка
москва
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года. Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки". Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран. Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США. В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).
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мировая экономика, мексика, южная африка, москва
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, Южная Африка, МОСКВА
05:17 09.06.2025
 
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице

Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице в I квартале

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года.
Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки".
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран.
Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США.
В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).
 
ЭкономикаМировая экономикаМЕКСИКАЮжная АфрикаМОСКВА
 
 
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