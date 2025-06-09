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Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице - 09.06.2025, ПРАЙМ
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице
Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T05:17+0300
2025-06-09T05:17+0300
2025-06-09T05:17+0300
экономика
мировая экономика
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года.
Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки".
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран.
Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США.
В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).
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мировая экономика, мексика, южная африка, москва
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, Южная Африка, МОСКВА
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице
Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по безработице в I квартале
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира по итогам первого квартала этого года была в Мексике, Россия стала второй, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в Мексике в марте снизилась до 2,2% с 2,4% в декабре прошлого года. Это стало наименьшим уровнем среди всех стран "Большой двадцатки". В России безработица осталась стабильной на уровне 2,3%, в результате наша страна стала второй среди крупнейших экономик мира по этому показателю. Тройку лидеров, как и кварталом ранее, замыкала Япония, но там она выросла до 2,5% с 2,4% в конце прошлого года.
Безработица ниже 3% была еще только в Южной Корее, где за квартал опустилась сразу на 0,8 процентного пункта. Это самое значительное снижение показателя в странах "Большой двадцатки".
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, в первом квартале стала Южная Африка с 32,9%. При этом там ситуация вновь стала ухудшаться: показатель после двух кварталов снижения вновь перешел к росту, увеличившись на 1 процентный пункт - максимум среди всех стран.
Помимо Южной Африки доля незанятого населения также выросла в Бразилии - на 0,8 процентного пункта, до 7% и Франции - на 0,2 процентного пункта, до 7,4%, Еще на 0,1 процентного пункта она подросла в Австралии, Британии, Германии, Китае и США.
В то же время показатель заметно снизился в Турции (на 0,5 процентного пункта) и Индии (-0,4 процентного пункта).