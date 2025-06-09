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Рубль в начале недели торгуется в легком плюсе против юаня на Мосбирже
Рубль в начале недели торгуется в легком плюсе против юаня на Мосбирже - 09.06.2025, ПРАЙМ
Рубль в начале недели торгуется в легком плюсе против юаня на Мосбирже
Курс рубля в понедельник немного растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается слегка ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:15+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник немного растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается слегка ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 3 копейки - до 10,98 рубля, дневной диапазон составляет 10,94-11,01 рубля. "На предстоящей короткой рабочей неделе ждем сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В среду, на фоне проведения Минфином очередных аукционов ОФЗ, не исключаем попытки сдвинуть курс к нижней границе текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за доллар). Сегодня ждем консолидации курсовых котировок в середине указанного диапазона", - говорит Денис Попов из банка ПСБ. Смягчение денежно-кредитной политики считается негативом для национальной валюты, однако сейчас альтернативы рублевым вложениям нет, поэтому бегства из рубля ожидать не стоит, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В то же время на рубль должно начинать оказывать действие понижение цен на нефть, что приведет к сокращению притока валюты в страну. Ждем очень плавного ослабления рубля", - добавляет он.
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рынок, торги, алексей антонов, минфин, псб
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, Минфин, ПСБ
Рубль в начале недели торгуется в легком плюсе против юаня на Мосбирже
Курс рубля в понедельник немного растет против юаня на Московской бирже
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник немного растет против юаня на Московской бирже, китайская валюта остается слегка ниже 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижался на 3 копейки - до 10,98 рубля, дневной диапазон составляет 10,94-11,01 рубля.
"На предстоящей короткой рабочей неделе ждем сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В среду, на фоне проведения Минфином очередных аукционов ОФЗ, не исключаем попытки сдвинуть курс к нижней границе текущего торгового диапазона (10,8-11,3 рубля за доллар). Сегодня ждем консолидации курсовых котировок в середине указанного диапазона", - говорит Денис Попов из банка ПСБ.
Смягчение денежно-кредитной политики считается негативом для национальной валюты, однако сейчас альтернативы рублевым вложениям нет, поэтому бегства из рубля ожидать не стоит, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В то же время на рубль должно начинать оказывать действие понижение цен на нефть, что приведет к сокращению притока валюты в страну. Ждем очень плавного ослабления рубля", - добавляет он.
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