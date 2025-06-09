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Рубль в понедельник слегка повышается против юаня на Московской бирже - 09.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250609/rubl--858341642.html
Рубль в понедельник слегка повышается против юаня на Московской бирже
Рубль в понедельник слегка повышается против юаня на Московской бирже - 09.06.2025, ПРАЙМ
Рубль в понедельник слегка повышается против юаня на Московской бирже
Курс рубля в понедельник немного прибавляет по отношению к юаню на Московской бирже, курс колеблется ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:15+0300
2025-06-09T17:15+0300
экономика
рынок
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бкс
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник немного прибавляет по отношению к юаню на Московской бирже, курс колеблется ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.55 мск снижался на 4 копейки (-0,3%), до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,94-11,01 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,39 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,237 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,83 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в понедельник на Мосбирже незначительно снижается по отношению к рублю. Китайская валюта продолжает колебаться преимущественно ниже ключевой отметки 11 рублей. "Повышательная динамика рубля обусловлена небольшим шагом снижения ключевой ставки ЦБ РФ и достаточно строгим комментарием регулятора, поэтому решение ЦБ по сути - за крепкий рубль", - комментирует Виктор Шастин из ИК "Велес Капитал". Юаневая ставка денежного рынка не изменилась и составляет -0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже, как и на предыдущих торгах. Фьючерсы на доллар на Мосбирже утром в понедельник резко упали менее чем за одну минуту. Июньский фьючерс на курс доллара к рублю в 11.29 мск снизился до 73406 с 79660 рублей, однако уже 11.30 мск опять стоил около 79600 рублей и далее оставался около указанного уровня. К изменению объема торгов эта флуктуация также почти не привела. "Аналогичная картина наблюдалась в сентябрьском фьючерсе и менее выраженная - в декабрьском, однако ничего подобного не было в однодневных фьючерсах с пролонгацией (вечных)", - отмечают аналитики БКС. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.00 мск снижалась на 0,1%, до 66,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,2 пункта. ПРОГНОЗЫ В отсутствие значимых геополитических новостей курс юаня на Мосбирже может на время задержаться в районе 10,90-11,05 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль, вероятно, будет оставаться сильным дольше, чем предполагалось ранее, что позволит Банку России быстрее принимать тактические решения по снижению ключевой ставки, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На текущей неделе внебиржевой курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 рубля, биржевой курс юаня – 10,8-11,4 рубля", - оценивает она.
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рынок, рф, сша, наталья ващелюк, ик "велес капитал", бкс, банк россия
Экономика, Рынок, РФ, США, Наталья Ващелюк, ИК "ВЕЛЕС Капитал", БКС, банк Россия
17:15 09.06.2025
 
Рубль в понедельник слегка повышается против юаня на Московской бирже

Курс юаня в понедельник колеблется ниже 11 рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник немного прибавляет по отношению к юаню на Московской бирже, курс колеблется ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.55 мск снижался на 4 копейки (-0,3%), до 10,97 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,94-11,01 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,39 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,237 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,7%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,83 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань в понедельник на Мосбирже незначительно снижается по отношению к рублю. Китайская валюта продолжает колебаться преимущественно ниже ключевой отметки 11 рублей.
"Повышательная динамика рубля обусловлена небольшим шагом снижения ключевой ставки ЦБ РФ и достаточно строгим комментарием регулятора, поэтому решение ЦБ по сути - за крепкий рубль", - комментирует Виктор Шастин из ИК "Велес Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка не изменилась и составляет -0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже, как и на предыдущих торгах.
Фьючерсы на доллар на Мосбирже утром в понедельник резко упали менее чем за одну минуту. Июньский фьючерс на курс доллара к рублю в 11.29 мск снизился до 73406 с 79660 рублей, однако уже 11.30 мск опять стоил около 79600 рублей и далее оставался около указанного уровня. К изменению объема торгов эта флуктуация также почти не привела.
"Аналогичная картина наблюдалась в сентябрьском фьючерсе и менее выраженная - в декабрьском, однако ничего подобного не было в однодневных фьючерсах с пролонгацией (вечных)", - отмечают аналитики БКС.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля.
Стоимость нефти к 17.00 мск снижалась на 0,1%, до 66,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – стабилизировался около 99,2 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В отсутствие значимых геополитических новостей курс юаня на Мосбирже может на время задержаться в районе 10,90-11,05 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль, вероятно, будет оставаться сильным дольше, чем предполагалось ранее, что позволит Банку России быстрее принимать тактические решения по снижению ключевой ставки, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"На текущей неделе внебиржевой курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 рубля, биржевой курс юаня – 10,8-11,4 рубля", - оценивает она.
Российские рубли
Рубль в начале недели торгуется в легком плюсе против юаня на Мосбирже
14:15
 
ЭкономикаРынокРФСШАНаталья ВащелюкИК "ВЕЛЕС Капитал"БКСбанк Россия
 
 
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