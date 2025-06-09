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Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели - 09.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели

Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T16:00+0300

2025-06-09T16:00+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.57 мск снижался на 1,51% - до 2744,05 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,62% - до 66,88 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили снижение, продолжая отыгрывать жесткий пятничный сигнал ЦБ РФ, а также дивидендные гэпы. Дата следующих прямых переговоров РФ и Украина также не определена, что лишает рынок краткосрочных бычьих драйверов движения", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок обдумывает решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 20% на заседании в пятницу, что оказалось в рамках ожиданий меньшей части аналитиков. Рынок также ожидал смягчения риторики ЦБ и объявления о скором начале цикла снижения ставок, однако Банк России заявил, что это не начало цикла смягчения ДКУ. Ключевая ставка будет поддерживаться на высоком уровне долгое время, и при необходимости ЦБ может вновь поднять ее", - отметил Никита Степанов из ФГ "Финам". Такие прогнозы расстроили инвесторов, особенно на фоне того, что мирные переговоры между Россией и Украиной вновь зашли в тупик, добавил Степанов. "Против акций играет и сильный рубль. Несмотря на снижение ключевой ставки, он остается крепким. Причина в слабом внутреннем спросе на иностранную валюту. И в нормативах обязательной продажи выручки экспортерами", - заметил Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Сильно дешевеют акции "Интер РАО" (-10,67%), "НоваБев Групп" (-5,54%), "М.Видео" (-4,49%), "Магнита" (-3,96%), префы "Мечела" (-3,89%). Ценные бумаги "Интер РАО" корректируются после прохождения дивидендной отсечки, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "Соллерса" (+2,35%), "ОГК-2" (+1,45%), "Русгидро" (+1,42%), "Мосэнерго" (+1,08%), "Вуш Холдинга" (+0,69%). ПРОГНОЗЫ На горизонте этой недели Бахтин ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2900 пунктов. Чернов прогнозирует окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700 -2800 пунктов. Степанов считает, что до конца месяца у широкого рынка нет потенциальных драйверов роста, поэтому ожидается консолидация на текущем уровне. "Скорее всего, в ближайшие дни в отсутствие значимых новостей рынок будет находиться без выраженного движения. Предстоящий ПМЭФ может быть источником инфоповодов как в отдельных компаниях/отраслях, так и для рынка в целом", - полагает Дмитрий Скрябин УК "Альфа-Капитал".

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рынок, торги, индексы, рф, украина, александр бахтин, владимир чернов, елена кожухова, мосбиржа, интер рао, ртс