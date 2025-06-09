Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/rynok--858337842.html
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели - 09.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:00+0300
2025-06-09T16:00+0300
экономика
рынок
торги
индексы
рф
украина
александр бахтин
владимир чернов
елена кожухова
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.57 мск снижался на 1,51% - до 2744,05 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,62% - до 66,88 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили снижение, продолжая отыгрывать жесткий пятничный сигнал ЦБ РФ, а также дивидендные гэпы. Дата следующих прямых переговоров РФ и Украина также не определена, что лишает рынок краткосрочных бычьих драйверов движения", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок обдумывает решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 20% на заседании в пятницу, что оказалось в рамках ожиданий меньшей части аналитиков. Рынок также ожидал смягчения риторики ЦБ и объявления о скором начале цикла снижения ставок, однако Банк России заявил, что это не начало цикла смягчения ДКУ. Ключевая ставка будет поддерживаться на высоком уровне долгое время, и при необходимости ЦБ может вновь поднять ее", - отметил Никита Степанов из ФГ "Финам". Такие прогнозы расстроили инвесторов, особенно на фоне того, что мирные переговоры между Россией и Украиной вновь зашли в тупик, добавил Степанов. "Против акций играет и сильный рубль. Несмотря на снижение ключевой ставки, он остается крепким. Причина в слабом внутреннем спросе на иностранную валюту. И в нормативах обязательной продажи выручки экспортерами", - заметил Александр Бахтин из компании "Гарда капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Сильно дешевеют акции "Интер РАО" (-10,67%), "НоваБев Групп" (-5,54%), "М.Видео" (-4,49%), "Магнита" (-3,96%), префы "Мечела" (-3,89%). Ценные бумаги "Интер РАО" корректируются после прохождения дивидендной отсечки, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "Соллерса" (+2,35%), "ОГК-2" (+1,45%), "Русгидро" (+1,42%), "Мосэнерго" (+1,08%), "Вуш Холдинга" (+0,69%). ПРОГНОЗЫ На горизонте этой недели Бахтин ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2900 пунктов. Чернов прогнозирует окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700 -2800 пунктов. Степанов считает, что до конца месяца у широкого рынка нет потенциальных драйверов роста, поэтому ожидается консолидация на текущем уровне. "Скорее всего, в ближайшие дни в отсутствие значимых новостей рынок будет находиться без выраженного движения. Предстоящий ПМЭФ может быть источником инфоповодов как в отдельных компаниях/отраслях, так и для рынка в целом", - полагает Дмитрий Скрябин УК "Альфа-Капитал".
https://1prime.ru/20250609/rynok-858329574.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, рф, украина, александр бахтин, владимир чернов, елена кожухова, мосбиржа, интер рао, ртс
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, РФ, УКРАИНА, Александр Бахтин, Владимир Чернов, Елена Кожухова, Мосбиржа, Интер РАО, РТС
16:00 09.06.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели

Российский рынок акций снижается в начале недели на ряде факторов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение в начале недели на целом ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.57 мск снижался на 1,51% - до 2744,05 пункта.
Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,62% - до 66,88 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили снижение, продолжая отыгрывать жесткий пятничный сигнал ЦБ РФ, а также дивидендные гэпы. Дата следующих прямых переговоров РФ и Украина также не определена, что лишает рынок краткосрочных бычьих драйверов движения", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Российский рынок обдумывает решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 20% на заседании в пятницу, что оказалось в рамках ожиданий меньшей части аналитиков. Рынок также ожидал смягчения риторики ЦБ и объявления о скором начале цикла снижения ставок, однако Банк России заявил, что это не начало цикла смягчения ДКУ. Ключевая ставка будет поддерживаться на высоком уровне долгое время, и при необходимости ЦБ может вновь поднять ее", - отметил Никита Степанов из ФГ "Финам".
Такие прогнозы расстроили инвесторов, особенно на фоне того, что мирные переговоры между Россией и Украиной вновь зашли в тупик, добавил Степанов.
"Против акций играет и сильный рубль. Несмотря на снижение ключевой ставки, он остается крепким. Причина в слабом внутреннем спросе на иностранную валюту. И в нормативах обязательной продажи выручки экспортерами", - заметил Александр Бахтин из компании "Гарда капитал".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Сильно дешевеют акции "Интер РАО" (-10,67%), "НоваБев Групп" (-5,54%), "М.Видео" (-4,49%), "Магнита" (-3,96%), префы "Мечела" (-3,89%).
Ценные бумаги "Интер РАО" корректируются после прохождения дивидендной отсечки, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Дорожают акции "Соллерса" (+2,35%), "ОГК-2" (+1,45%), "Русгидро" (+1,42%), "Мосэнерго" (+1,08%), "Вуш Холдинга" (+0,69%).
ПРОГНОЗЫ
На горизонте этой недели Бахтин ожидает, что индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2700-2900 пунктов.
Чернов прогнозирует окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700 -2800 пунктов.
Степанов считает, что до конца месяца у широкого рынка нет потенциальных драйверов роста, поэтому ожидается консолидация на текущем уровне.
"Скорее всего, в ближайшие дни в отсутствие значимых новостей рынок будет находиться без выраженного движения. Предстоящий ПМЭФ может быть источником инфоповодов как в отдельных компаниях/отраслях, так и для рынка в целом", - полагает Дмитрий Скрябин УК "Альфа-Капитал".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
12:55
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыРФУКРАИНААлександр БахтинВладимир ЧерновЕлена КожуховаМосбиржаИнтер РАОРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала