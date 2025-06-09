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Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается - 09.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:11+0300
2025-06-09T08:11+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск снижался на 0,6%, до 2769,55 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника умеренно снижается
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск снижался на 0,6%, до 2769,55 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением