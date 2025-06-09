https://1prime.ru/20250609/rynok-858329574.html
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение - 09.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:55+0300
2025-06-09T12:55+0300
2025-06-09T12:55+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
совкомбанк
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.45 мск снижался на 1,18%, до 2753,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1157,18 пункта. В частности, дешевеют акции "Мечела" (-3,1%), Совкомбанка (-2,9%), "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-2,9%). Акции "Алросы" (-1,5%) дешевеют после сообщений о том, что крупнейший мире производитель алмазов вышел из проекта "Катока" в Анголе, доля в 41% теперь принадлежит структуре суверенного фонда Омана. Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Мосэнерго" (+2,4%), "Норникеля" (+0,9%). В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил сдержанное снижение, которое в конце прошлой недели спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на российском фондовом рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250609/rynok-858317454.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, москва, совкомбанк, алроса
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, Совкомбанк, Алроса
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
Рынок акций России в начале основной торговой сессии усиливает падение
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.45 мск снижался на 1,18%, до 2753,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1157,18 пункта.
В частности, дешевеют акции "Мечела" (-3,1%), Совкомбанка (-2,9%), "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-2,9%). Акции "Алросы" (-1,5%) дешевеют после сообщений о том, что крупнейший мире производитель алмазов вышел из проекта "Катока" в Анголе, доля в 41% теперь принадлежит структуре суверенного фонда Омана. Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Мосэнерго" (+2,4%), "Норникеля" (+0,9%).
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил сдержанное снижение, которое в конце прошлой недели спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на российском фондовом рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - добавляет он.
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается