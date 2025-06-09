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Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение

Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение - 09.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:55+0300

2025-06-09T12:55+0300

2025-06-09T12:55+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.45 мск снижался на 1,18%, до 2753,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1157,18 пункта. В частности, дешевеют акции "Мечела" (-3,1%), Совкомбанка (-2,9%), "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-2,9%). Акции "Алросы" (-1,5%) дешевеют после сообщений о том, что крупнейший мире производитель алмазов вышел из проекта "Катока" в Анголе, доля в 41% теперь принадлежит структуре суверенного фонда Омана. Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Мосэнерго" (+2,4%), "Норникеля" (+0,9%). В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил сдержанное снижение, которое в конце прошлой недели спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на российском фондовом рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - добавляет он.

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рынок, торги, акции, москва, совкомбанк, алроса