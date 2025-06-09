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Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/rynok-858329574.html
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение - 09.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:55+0300
2025-06-09T12:55+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.45 мск снижался на 1,18%, до 2753,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1157,18 пункта. В частности, дешевеют акции "Мечела" (-3,1%), Совкомбанка (-2,9%), "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-2,9%). Акции "Алросы" (-1,5%) дешевеют после сообщений о том, что крупнейший мире производитель алмазов вышел из проекта "Катока" в Анголе, доля в 41% теперь принадлежит структуре суверенного фонда Омана. Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Мосэнерго" (+2,4%), "Норникеля" (+0,9%). В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил сдержанное снижение, которое в конце прошлой недели спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на российском фондовом рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, москва, совкомбанк, алроса
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, Совкомбанк, Алроса
12:55 09.06.2025
 
Российский рынок акций в начале основной сессии усиливает снижение

Рынок акций России в начале основной торговой сессии усиливает падение

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника усиливает падение, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 12.45 мск снижался на 1,18%, до 2753,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,9%, до 1157,18 пункта.
В частности, дешевеют акции "Мечела" (-3,1%), Совкомбанка (-2,9%), "Позитива" (-2,4%), ПИКа (-2,9%). Акции "Алросы" (-1,5%) дешевеют после сообщений о том, что крупнейший мире производитель алмазов вышел из проекта "Катока" в Анголе, доля в 41% теперь принадлежит структуре суверенного фонда Омана. Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1%), "Мосэнерго" (+2,4%), "Норникеля" (+0,9%).
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжил сдержанное снижение, которое в конце прошлой недели спровоцировали заявления ЦБ РФ о возможности нового ужесточения политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Отсутствие значимых поддерживающих новостей и крепкий рубль настраивают на сохранение коррекционных настроений на российском фондовом рынке, считает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Первой целью отката индекса Мосбиржи в начале этой недели видим движение к минимумам мая (район 2670-2690 пунктов). В понедельник ждем перехода индекса в диапазон 2700-2750 пунктов", - добавляет он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Российский рынок акций в начале утренней сессии умеренно снижается
08:11
 
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