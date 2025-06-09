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РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей

РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей

РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T17:21+0300

2025-06-09T17:21+0300

2025-06-09T17:21+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 30 миллиардов рублей. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-43R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через четыре года. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 15,9% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 июня. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.

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