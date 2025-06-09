https://1prime.ru/20250609/rzhd--858341892.html
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T17:21+0300
2025-06-09T17:21+0300
2025-06-09T17:21+0300
экономика
рынок
россия
ржд
газпромбанк
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_0ec5ddceb5486f58102ad0c09a2e153c.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 30 миллиардов рублей. Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-43R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через четыре года. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 15,9% годовых. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 июня. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20250609/rzhd--858328155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/46/840754664_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3916f70a351cc2c75d1a999f1b23fc27.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, ржд, газпромбанк, втб
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РЖД, Газпромбанк, ВТБ
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей
РЖД нарастили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций до 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 30 миллиардов рублей.
Компания в понедельник собирала заявки инвесторов на десятилетние биржевые облигации серии 001Р-43R с ежемесячной выплатой купонов и офертой через четыре года. Финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 15,9% годовых.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 июня. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", "Московский кредитный банк", Sber CIB и Совкомбанк.
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-мае снизились на 1,7%