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В Италии предупредили о последствиях санкций против России
В Италии предупредили о последствиях санкций против России - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Италии предупредили о последствиях санкций против России
Новые санкции Запада против РФ отдаляют окончание конфликта на Украине, заявил вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:53+0300
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ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Новые санкции Запада против РФ отдаляют окончание конфликта на Украине, заявил вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне. "Никакого "общего европейского займа" для закупок оружия, как говорит (президент Франции Эммануэль) Макрон, никакой "общей армии", чтобы подпитывать другие войны. Все усилия должны быть направлены на мир и окончание войны. Новые угрозы и новые санкции отдаляют окончание войны", - сказал Сальвини, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube. По его словам, правые в Европе представляют ее будущее, и их долг - "свергнуть ЕС, во главе которого стоят бюрократы и банкиры, которые не могут и не хотят бороться с торговлей людьми, наркотиками и оружием". "Угроза для наших детей не исходит с востока и маловероятного вторжения советских танков. Угроза исходит с юга и вторжения нелегалов, исламистов, финансируемых при молчании Брюсселя", - сказал Сальвини. На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России, и выразил надежду, что очередной пакет санкций будет принят до конца июня.
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Экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, ЗАПАД, Марин Ле Пен, Жан-Ноэль Барро, YouTube, ЕС, МИД
В Италии предупредили о последствиях санкций против России
Сальвини: новые санкции против России отдаляют окончание конфликта на Украине
ПАРИЖ, 9 июн – ПРАЙМ. Новые санкции Запада против РФ отдаляют окончание конфликта на Украине, заявил вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини.
Представители европейских правых партий в понедельник по приглашению лидеров "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла прибыли в департамент Луаре во Франции, чтобы отметить годовщину успешных результатов их коалиции "Патриоты за Европу" на выборах в Европарламент в прошлом июне.
"Никакого "общего европейского займа" для закупок оружия, как говорит (президент Франции Эммануэль) Макрон, никакой "общей армии", чтобы подпитывать другие войны. Все усилия должны быть направлены на мир и окончание войны. Новые угрозы и новые санкции отдаляют окончание войны", - сказал Сальвини, выступая на мероприятии. Трансляция велась в аккаунте "Патриотов за Европу" на YouTube.
По его словам, правые в Европе представляют ее будущее, и их долг - "свергнуть ЕС, во главе которого стоят бюрократы и банкиры, которые не могут и не хотят бороться с торговлей людьми, наркотиками и оружием".
"Угроза для наших детей не исходит с востока и маловероятного вторжения советских танков. Угроза исходит с юга и вторжения нелегалов, исламистов, финансируемых при молчании Брюсселя", - сказал Сальвини.
На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против России, и выразил надежду, что очередной пакет санкций будет принят до конца июня.
СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня