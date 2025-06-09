https://1prime.ru/20250609/samolet-858327395.html
Катапульта самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания
Катапульта самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания - 09.06.2025, ПРАЙМ
Катапульта самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания
Катапульта учебно-тренировочного самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания, сообщил в понедельник официальный Telegram-канал АО "УЗГА"... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T12:19+0300
2025-06-09T12:19+0300
2025-06-09T12:19+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Катапульта учебно-тренировочного самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания, сообщил в понедельник официальный Telegram-канал АО "УЗГА" (производитель самолета). УТС-800 — самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков оперативно-тактической авиации. На нем летчиков будут обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и пилотированию в составе группы. Эти самолеты уже поступают в авиачасти. "Комплекс средств аварийного покидания (КСАП-800), установленный на учебно-тренировочном самолете УТС-800, успешно прошел испытания. Выполнена серия стендовых экспериментов с отстрелом манекенов при различных сочетаниях режимов полета. КСАП-800 обеспечивает безопасное покидание самолета во всем диапазоне высот и скоростей полета самолета УТС-800", - говорится в сообщении. Комплекс — КСАП-800 разработан АО "УЗГА" совместно с АО "НПП "Звезда" и реализован на самолете УТС-800. КСАП-800 обеспечивается безопасное совместное и раздельное покидание самолета летчиками. Блок логики комплекса позволяет изменять режимы работы в зависимости от решаемой учебной задачи. Переключатель режимов "совместно/раздельно" обеспечивает оптимальный режим покидания самолета в зависимости от количества членов экипажа на борту. Комплекс включает в себя направляющие рельсы, серийные катапультные кресла К-93, блок логики, созданный специально для УТС-800, а также средства автономного бортового электропитания. Кресло К-93 по своим техническим характеристикам не уступает лучшим мировым образцам. Оно имеет небольшую массу и обеспечивает спасение летчика при катапультировании на режимах "0-0", то есть при нулевой высоте и нулевой скорости. Это один из самых сложных режимов покидания самолета, так как нет набегающего потока, помогающего куполу парашюта наполнится, а кресло должно поднять летчика на безопасную высоту, чтобы спуск на парашюте был безопасен и парашют открылся полностью. В этом режиме летчик может катапультироваться из неподвижного, находящегося на аэродромной стоянке самолета, например в случае пожара.
https://1prime.ru/20250608/samolety-858310958.html
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россия, бизнес, узга, вкс
РОССИЯ, Бизнес, УЗГА, ВКС
Катапульта самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания
Катапульта учебно-тренировочного самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Катапульта учебно-тренировочного самолета УТС-800 для ВКС России успешно прошла испытания, сообщил в понедельник официальный Telegram-канал АО "УЗГА" (производитель самолета).
УТС-800 — самолет для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков оперативно-тактической авиации. На нем летчиков будут обучать технике пилотирования, выполнению штопора и вывода из него, основам навигации, действиям в особых случаях, пилотированию по приборам и пилотированию в составе группы. Эти самолеты уже поступают в авиачасти.
"Комплекс средств аварийного покидания (КСАП-800), установленный на учебно-тренировочном самолете УТС-800, успешно прошел испытания. Выполнена серия стендовых экспериментов с отстрелом манекенов при различных сочетаниях режимов полета. КСАП-800 обеспечивает безопасное покидание самолета во всем диапазоне высот и скоростей полета самолета УТС-800", - говорится в сообщении.
Комплекс — КСАП-800 разработан АО "УЗГА" совместно с АО "НПП "Звезда" и реализован на самолете УТС-800. КСАП-800 обеспечивается безопасное совместное и раздельное покидание самолета летчиками. Блок логики комплекса позволяет изменять режимы работы в зависимости от решаемой учебной задачи. Переключатель режимов "совместно/раздельно" обеспечивает оптимальный режим покидания самолета в зависимости от количества членов экипажа на борту.
Комплекс включает в себя направляющие рельсы, серийные катапультные кресла К-93, блок логики, созданный специально для УТС-800, а также средства автономного бортового электропитания.
Кресло К-93 по своим техническим характеристикам не уступает лучшим мировым образцам. Оно имеет небольшую массу и обеспечивает спасение летчика при катапультировании на режимах "0-0", то есть при нулевой высоте и нулевой скорости. Это один из самых сложных режимов покидания самолета, так как нет набегающего потока, помогающего куполу парашюта наполнится, а кресло должно поднять летчика на безопасную высоту, чтобы спуск на парашюте был безопасен и парашют открылся полностью. В этом режиме летчик может катапультироваться из неподвижного, находящегося на аэродромной стоянке самолета, например в случае пожара.
Три самолета, летевших во "Внуково", ушли на запасные аэродромы