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"Северсталь менеджмента" не ожидает кратного роста цен на сталь - 09.06.2025, ПРАЙМ
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"Северсталь менеджмента" не ожидает кратного роста цен на сталь
"Северсталь менеджмента" не ожидает кратного роста цен на сталь - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь менеджмента" не ожидает кратного роста цен на сталь
Рост цен на сталь в мире в ближайшие 5-10 лет возможен, однако кратного увеличения не ожидается, рассказал генеральный директор "Северсталь менеджмента"... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T07:55+0300
2025-06-09T07:55+0300
экономика
мировая экономика
москва
ведомости
северсталь
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Рост цен на сталь в мире в ближайшие 5-10 лет возможен, однако кратного увеличения не ожидается, рассказал генеральный директор "Северсталь менеджмента" Александр Шевелев. "На сегодняшний день цены на рынке находятся на минимумах, при этом рост издержек достаточно существенный. Поэтому в будущем рост цен на сталь, на мой взгляд, не просто возможен, а предопределен "дном" цикла. При этом мы не ожидаем кратного роста", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопросы, сколько в ближайшие 5–10 лет будет стоить сталь и возможен ли кратный рост цен. По его словам, мощности по производству стали в мире недозагружены, процент загрузки составляет лишь 73%. При этом Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста мировой экономики на 2,8% в ближайшие несколько лет. "А спрос на сталь, а значит, и цена на нее всегда двигаются за ростом экономики", - отметил Шевелев. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей.
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мировая экономика, москва, ведомости, северсталь
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Ведомости, Северсталь
07:55 09.06.2025
 
"Северсталь менеджмента" не ожидает кратного роста цен на сталь

Гендиректор "Северстали": кратного роста цен на сталь в мире не ожидается

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Рост цен на сталь в мире в ближайшие 5-10 лет возможен, однако кратного увеличения не ожидается, рассказал генеральный директор "Северсталь менеджмента" Александр Шевелев.
"На сегодняшний день цены на рынке находятся на минимумах, при этом рост издержек достаточно существенный. Поэтому в будущем рост цен на сталь, на мой взгляд, не просто возможен, а предопределен "дном" цикла. При этом мы не ожидаем кратного роста", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопросы, сколько в ближайшие 5–10 лет будет стоить сталь и возможен ли кратный рост цен.
По его словам, мощности по производству стали в мире недозагружены, процент загрузки составляет лишь 73%. При этом Международный валютный фонд прогнозирует замедление роста мировой экономики на 2,8% в ближайшие несколько лет. "А спрос на сталь, а значит, и цена на нее всегда двигаются за ростом экономики", - отметил Шевелев.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей.
 
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