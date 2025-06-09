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"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн - 09.06.2025, ПРАЙМ
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"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн
"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн
Внутренний рынок России в ближайшее время способен обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года в 76 миллионов тонн при... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:51+0300
2025-06-09T08:51+0300
экономика
промышленность
африка
иран
ведомости
банк россии
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Внутренний рынок России в ближайшее время способен обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года в 76 миллионов тонн при сбалансированной денежно-кредитной политике, сообщил генеральный директор "Северсталь менеджмента" Александр Шевелев. "Конечно, способен. И это может произойти уже в самое ближайшее время при сбалансированной денежно-кредитной политике", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопрос, способен ли внутренний рынок обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года – 76 миллионов тонн. В качестве приемлемой учетной ставки Банка России Шевелев считает уровень ниже 14-15%, а относительно справедливым курсом доллара полагает диапазон в 90-95 руб. В компании считают, что это вполне объективный курс для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной, а предприятия были способны экспортировать продукцию с приемлемой экономической эффективностью. При текущей ситуации, по его словам, наблюдается снижение производства у потребителей стали в строительной сфере - спрос на сталь в первом квартале понизился на 14,5% в годовом выражении. Также Шевелев отметил, что внутренний рынок России может потреблять существенно больше стали, чем потребляет сейчас. В компании рассчитывают, что это будет происходить в ближайшие годы с развитием новых инфраструктурных проектов. По его словам, объем потребления стали на душу населения в России в разы меньше, чем в развитых странах, поэтому потенциал российского рынка огромный. Но при этом сегодня мощности металлургов на 40% превышают уровень спроса на сталь в стране, поэтому часть продукции продолжает экспортироваться. "Рынки – это глобально весь мир, в том числе Юго-Восточная Азия, Африка, Иран. У нас сейчас нет каких-то целевых экспортных рынков. Мы используем экспорт для спотовых поставок, рассчитывая на рост потребления металлопроката и поиск новых ниш на внутреннем рынке", - заключил Шевелев.
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промышленность, африка, иран, ведомости, банк россии
Экономика, Промышленность, АФРИКА, ИРАН, Ведомости, Банк России
08:51 09.06.2025
 
"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн

"Северсталь": внутренний рынок РФ может восстановить производство стали до 76 миллион тонн

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Внутренний рынок России в ближайшее время способен обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года в 76 миллионов тонн при сбалансированной денежно-кредитной политике, сообщил генеральный директор "Северсталь менеджмента" Александр Шевелев.
"Конечно, способен. И это может произойти уже в самое ближайшее время при сбалансированной денежно-кредитной политике", - ответил он в интервью газете "Ведомости" на вопрос, способен ли внутренний рынок обеспечить восстановление производства стали до рекордного уровня 2021 года – 76 миллионов тонн.
В качестве приемлемой учетной ставки Банка России Шевелев считает уровень ниже 14-15%, а относительно справедливым курсом доллара полагает диапазон в 90-95 руб. В компании считают, что это вполне объективный курс для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной, а предприятия были способны экспортировать продукцию с приемлемой экономической эффективностью. При текущей ситуации, по его словам, наблюдается снижение производства у потребителей стали в строительной сфере - спрос на сталь в первом квартале понизился на 14,5% в годовом выражении.
Также Шевелев отметил, что внутренний рынок России может потреблять существенно больше стали, чем потребляет сейчас. В компании рассчитывают, что это будет происходить в ближайшие годы с развитием новых инфраструктурных проектов.
По его словам, объем потребления стали на душу населения в России в разы меньше, чем в развитых странах, поэтому потенциал российского рынка огромный. Но при этом сегодня мощности металлургов на 40% превышают уровень спроса на сталь в стране, поэтому часть продукции продолжает экспортироваться.
"Рынки – это глобально весь мир, в том числе Юго-Восточная Азия, Африка, Иран. У нас сейчас нет каких-то целевых экспортных рынков. Мы используем экспорт для спотовых поставок, рассчитывая на рост потребления металлопроката и поиск новых ниш на внутреннем рынке", - заключил Шевелев.
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