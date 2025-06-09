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"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта - 09.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/severstal-858326272.html
"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта
"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта - 09.06.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта
"Северсталь" запустит доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) после капремонта в третьем квартале текущего года, | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T11:49+0300
2025-06-09T11:49+0300
экономика
промышленность
северсталь
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" запустит доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) после капремонта в третьем квартале текущего года, сообщила компания. "Северсталь" остановила доменную печь №4 "Вологжанка" на капитальный ремонт первого разряда стоимостью 22 миллиарда рублей... Запустить агрегат после остановки планируется в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные операции в рамках капитального ремонта - замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора, шихтоподачи и системы аспирации. К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения "Северстали". "Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-4 поможет сформированный запас стальных слябов. Таким образом, график исполнения клиентских заказов будут сохранен", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелёва. "Вологжанка" выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК, уточнили в сообщении. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей.
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промышленность, северсталь
Экономика, Промышленность, Северсталь
11:49 09.06.2025
 
"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта

"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта в третьем квартале

© РИА Новости . Игорь Катаев | Перейти в медиабанкМеталлургия
Металлургия - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Игорь Катаев
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" запустит доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) после капремонта в третьем квартале текущего года, сообщила компания.
"Северсталь" остановила доменную печь №4 "Вологжанка" на капитальный ремонт первого разряда стоимостью 22 миллиарда рублей... Запустить агрегат после остановки планируется в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные операции в рамках капитального ремонта - замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора, шихтоподачи и системы аспирации. К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения "Северстали".
"Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-4 поможет сформированный запас стальных слябов. Таким образом, график исполнения клиентских заказов будут сохранен", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелёва.
"Вологжанка" выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК, уточнили в сообщении.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей.
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
"Северсталь" допустил рост выплавки стали до рекордных 76 миллион тонн
08:51
 
ЭкономикаПромышленностьСеверсталь
 
 
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