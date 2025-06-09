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"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта

"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта - 09.06.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" запустит доменную печь "Вологжанка" после капремонта

"Северсталь" запустит доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) после капремонта в третьем квартале текущего года, | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T11:49+0300

2025-06-09T11:49+0300

2025-06-09T11:49+0300

экономика

промышленность

северсталь

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. "Северсталь" запустит доменную печь №4 (ДП-4) "Вологжанка" на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) после капремонта в третьем квартале текущего года, сообщила компания. "Северсталь" остановила доменную печь №4 "Вологжанка" на капитальный ремонт первого разряда стоимостью 22 миллиарда рублей... Запустить агрегат после остановки планируется в третьем квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные операции в рамках капитального ремонта - замена бесконусного загрузочного устройства, системы охлаждения печи и огнеупорной кладки, ремонт блока воздухонагревателей, литейного двора, шихтоподачи и системы аспирации. К организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения "Северстали". "Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-4 поможет сформированный запас стальных слябов. Таким образом, график исполнения клиентских заказов будут сохранен", - приводятся в релизе слова генерального директора компании Александра Шевелёва. "Вологжанка" выпускает 2,4 миллиона тонн чугуна и является третьей по объемам производства чугуна на ЧерМК, уточнили в сообщении. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. Чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,072 миллиарда рублей.

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промышленность, северсталь