https://1prime.ru/20250609/severstal-858336454.html

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды - 09.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды

Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T15:36+0300

2025-06-09T15:36+0300

2025-06-09T15:36+0300

экономика

алексей мордашов

северсталь

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. "Прибыль ПАО "Северсталь" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении компании. В начале февраля совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Гендиректор компании Александр Шевелев тогда пояснял, что такое решение было принято из-за высокой неопределенности на рынке и для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем. Согласно дивидендной политике, "Северсталь" стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при коэффициенте "чистый долг/EBITDA" ниже значения 0,5х. Свободный денежный поток "Северстали" в 2024 году уменьшился на 19%, до 96,767 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило минус 0,08. В последний раз компания выплачивала дивиденды по результатам третьего квартала прошлого года в размере 49,06 рубля на акцию. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, ее основные активы находятся в России. Основной бенефициар компании - Алексей Мордашов (77,03% акций).

https://1prime.ru/20250609/severstal-858326272.html

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алексей мордашов, северсталь