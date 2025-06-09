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В США более семи тысяч детей погибли с 2010 года от огнестрельных ранений

В США более семи тысяч детей погибли с 2010 года от огнестрельных ранений - 09.06.2025, ПРАЙМ

В США более семи тысяч детей погибли с 2010 года от огнестрельных ранений

В США с 2010 года погибло более семи тысяч детей от огнестрельных ранений, большинство смертей произошло в штатах с упрощенной системой покупки и ношения... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T23:03+0300

2025-06-09T23:03+0300

2025-06-09T23:12+0300

общество

вашингтон

сша

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ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. В США с 2010 года погибло более семи тысяч детей от огнестрельных ранений, большинство смертей произошло в штатах с упрощенной системой покупки и ношения оружия, выяснили американские ученые. "Анализ избыточной смертности показал, что в группе штатов с наиболее разрешающим законодательством об огнестрельном оружии после 2010 года было зафиксировано более 6029 случаев смерти от огнестрельного оружия среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет в период с 2011 по 2023 год, а в группе штатов с разрешающим законодательством — 1424 случая смерти от огнестрельного оружия", - говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в научно-медицинском журнале JAMA Pediatrics. При этом в штатах, где наиболее ужесточенные правила покупки и ношения оружия - Нью-Йорк, Калифорния, Мэриленд и Род-Айленд - смертность среди детей от огнестрельного оружия снизилась с 2010 года. "Эти результаты показывают, что разрешающие законы об огнестрельном оружии привели к тысячам избыточных смертей от огнестрельного оружия среди детей, живущих в штатах с разрешительной политикой; в будущем работа должна быть сосредоточена на определении того, какие типы законов наносят наибольший вред, а какие обеспечивают наибольшую защиту", - отмечают ученые. Право на ношение оружия - один из наиболее острых вопросов в американской политике. Республиканцы преимущественно выступают за ослабление правил покупки и ношения оружия, а демократы, наоборот, выступают за ужесточение законодательства. Четыре штата, в которых исследование зафиксировало снижение детских смертей от огнестрельного оружия, исторически являются демократическими штатами.

https://1prime.ru/20250408/ssha-856470347.html

вашингтон

сша

нью-йорк

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общество , вашингтон, сша, нью-йорк