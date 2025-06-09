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Суд оштрафовал мессенджер Signal на 600 тысяч рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал мессенджер Signal на 600 тысяч рублей
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 600 тысяч рублей - 09.06.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 600 тысяч рублей
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей мессенджер Signal за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ,... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:47+0300
2025-06-09T13:50+0300
технологии
бизнес
роскомнадзор
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей мессенджер Signal за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы, Signal Messenger, LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для эвм, которые используются для обработки сообщений пользователей. Signal Messenger, LLC - мессенджер для обмена сообщениями, который считается самым защищенным за счёт встроенных технологий шифрования.
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технологии, бизнес, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Роскомнадзор
13:47 09.06.2025 (обновлено: 13:50 09.06.2025)
 
Суд оштрафовал мессенджер Signal на 600 тысяч рублей

Суд оштрафовал Signal на 600 тысяч рублей за непредоставление данных в РКН

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей мессенджер Signal за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы, Signal Messenger, LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для эвм, которые используются для обработки сообщений пользователей.
Signal Messenger, LLC - мессенджер для обмена сообщениями, который считается самым защищенным за счёт встроенных технологий шифрования.
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