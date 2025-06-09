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Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services
Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services - 09.06.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Amazon Web Services, Inc. за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:58+0300
2025-06-09T13:58+0300
2025-06-09T13:58+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Amazon Web Services, Inc. за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы, Amazon Web Services, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для ЭВМ, которые используются для обработки сообщений пользователей. Amazon Web Services, Inc. (AWS) — дочерняя компания Amazon , которая предоставляет облачные вычислительные платформы для использования частным лицам и компаниям.
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технологии, бизнес, общество , москва, роскомнадзор
Технологии, Бизнес, Общество , МОСКВА, Роскомнадзор
Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services
Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services на 600 тысяч рублей
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Amazon Web Services, Inc. за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы, Amazon Web Services, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для ЭВМ, которые используются для обработки сообщений пользователей.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) — дочерняя компания Amazon , которая предоставляет облачные вычислительные платформы для использования частным лицам и компаниям.
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