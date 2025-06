https://1prime.ru/20250609/shtraf-858332996.html

Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services

Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services - 09.06.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Amazon Web Services, Inc. за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:58+0300

2025-06-09T13:58+0300

2025-06-09T13:58+0300

технологии

бизнес

общество

москва

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/62/841456267_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_608785478b90174b855b6b2403c7f0da.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 600 тысяч рублей Amazon Web Services, Inc. за непредоставление в Роскомнадзор данных о начале работы программ, которые используются для обработки сообщений пользователей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района г. Москвы, Amazon Web Services, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 1.1 статьи 13.31 КоАП РФ за неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности уведомить уполномоченный Роскомнадзор о начале работы программ для ЭВМ, которые используются для обработки сообщений пользователей. Amazon Web Services, Inc. (AWS) — дочерняя компания Amazon , которая предоставляет облачные вычислительные платформы для использования частным лицам и компаниям.

https://1prime.ru/20250609/gosduma-858325512.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , москва, роскомнадзор