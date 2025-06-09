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Цена на серебро превысила $37 за унцию впервые с февраля 2012 года

Цена на серебро превысила $37 за унцию впервые с февраля 2012 года - 09.06.2025, ПРАЙМ

Цена на серебро превысила $37 за унцию впервые с февраля 2012 года

Стоимость серебра в понедельник подскакивает более чем на 2%, впервые с февраля 2012 года преодолев отметку в 37 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T22:47+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Стоимость серебра в понедельник подскакивает более чем на 2%, впервые с февраля 2012 года преодолев отметку в 37 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.42 мск цена июльского фьючерса на серебро росла на 2,4% - до 37,008 доллара за унцию. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 8,2 доллара, или на 0,25%, до 3 554,8 доллара за тройскую унцию.

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рынок, торги, москва, comex