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Глава МИД Венгрии Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ - 09.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:38+0300
2025-06-09T10:38+0300
2025-06-09T10:49+0300
экономика
венгрия
петер сийярто
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".По данным фонда, на сайте ПМЭФ опубликован состав спикеров и участников деловой программы."В числе участников деловой программы: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари", - говорится в сообщении фонда.Также в списке участников заявлены: министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, посол России в Китае Андрей Денисов, посол России в Маврикии Ирада Зейналова, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев."Петербургский международный экономический форум – это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты", - цитирует фонд в сообщении словам советника президента РФ , ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венгрия, петер сийярто, росконгресс
Экономика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Росконгресс
Глава МИД Венгрии Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ
"Росконгресс": Сийярто заявлен участником деловой программы ПМЭФ
МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлен участником деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
По данным фонда, на сайте ПМЭФ опубликован состав спикеров и участников деловой программы.
"В числе участников деловой программы: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто; министр энергетики, горнодобывающей промышленности и ВИЭ Алжира Мохамед Аркаб; министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов; министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников; министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт; министр финансов Государства Катар Али бин Ахмед Аль Кувари", - говорится в сообщении фонда.
Также в списке участников заявлены: министр финансов и национальной экономики Бахрейна Салман бин Халифа Аль Халифа, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров, экс-глава МИД Бразилии, представитель ApexBrasil Алоизио Нуньес Феррейра Фильо, первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, посол России в Китае Андрей Денисов, посол России в Маврикии Ирада Зейналова, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев.
"Петербургский международный экономический форум – это зеркало глобальных изменений и одновременно рабочий инструмент для формирования новых экономических и гуманитарных связей. В 2025 году в центре внимания диалог между цивилизациями, укрепление экономического суверенитета и поиск совместных ответов на вызовы нового миропорядка. Представленная деловая программа отражает эти приоритеты", - цитирует фонд в сообщении словам советника президента РФ , ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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