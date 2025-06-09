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СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня - 09.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня
СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня - 09.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня
В ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:56+0300
2025-06-09T08:56+0300
экономика
мировая экономика
сша
брюссель
урсула фон дер ляйен
линдси грэм
ес
politico
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о необходимости скоординированного введения новых санкций против России. "Если США согласятся на скоординированный подход, следующий пакет санкций могут вынести на голосование уже 20 июня", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Брюссель ждет от Вашингтона сигнала, который может быть подан во время предстоящего саммита G7. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, линдси грэм, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, США, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Линдси Грэм, ЕС, Politico
08:56 09.06.2025
 
СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня

Politico: в ЕС 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о необходимости скоординированного введения новых санкций против России.
"Если США согласятся на скоординированный подход, следующий пакет санкций могут вынести на голосование уже 20 июня", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что Брюссель ждет от Вашингтона сигнала, который может быть подан во время предстоящего саммита G7.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Премьер Словакии поддержал принятие резолюции против антироссийских санкций
Вчера, 12:27
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЛиндси ГрэмЕСPolitico
 
 
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