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СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня

СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня - 09.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может провести голосование по новому пакету санкций 20 июня

В ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T08:56+0300

2025-06-09T08:56+0300

2025-06-09T08:56+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. В ЕС уже 20 июня может пройти голосование по новому пакету санкций в отношении России, если Брюссель получит от США согласие на скоординированное введение антироссийских ограничений, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сенатору США Линдси Грэму (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о необходимости скоординированного введения новых санкций против России. "Если США согласятся на скоординированный подход, следующий пакет санкций могут вынести на голосование уже 20 июня", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Брюссель ждет от Вашингтона сигнала, который может быть подан во время предстоящего саммита G7. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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мировая экономика, сша, брюссель, урсула фон дер ляйен, линдси грэм, ес, politico