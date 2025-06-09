https://1prime.ru/20250609/smi-858336125.html
СМИ: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа
СМИ: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа - 09.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа
Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T15:27+0300
2025-06-09T15:27+0300
2025-06-09T15:27+0300
энергетика
газ
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/83746/79/837467942_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_0b0d301d60896a764856bf38d9d5d339.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь "иностранные технологии и крайне опытных недропользователей", особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Киев хочет стать крупным экспортером газа. По мнению украинского министерства энергетики, в течение 18 месяцев можно заполнить газом подземные хранилища Украины и даже произвести излишки для экспорта. Впрочем, подчеркивает газета, для освоения запасов сланцевого газа Киеву нужны инвестиции и новые технологии. В стремлении обзавестись необходимыми финансами украинское минэнерго через связи с западными дипломатами пытается найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Издание указывает на то, что команда украинских чиновников на прошлой неделе посетила Бакинский энергетический форум в том числе чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.
https://1prime.ru/20250609/gaz-858318099.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83746/79/837467942_76:0:924:636_1920x0_80_0_0_76fe13930f66e2eb729c8c5c69f6d4fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, киев
Энергетика, Газ, УКРАИНА, Киев
СМИ: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа
Telegraph: Украина пытается привлечь инвестиции для добычи сланцевого газа
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Украина пытается привлечь инвестиции и технологии для добычи сланцевого газа посредством гидроразрыва пласта, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Украина работает над тем, чтобы приступить к добыче природного газа методом гидроразрыва пласта... Чиновники стремятся привлечь "иностранные технологии и крайне опытных недропользователей", особое внимание уделяется нетрадиционным сланцевым ресурсам на западе Украины", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Киев хочет стать крупным экспортером газа. По мнению украинского министерства энергетики, в течение 18 месяцев можно заполнить газом подземные хранилища Украины и даже произвести излишки для экспорта.
Впрочем, подчеркивает газета, для освоения запасов сланцевого газа Киеву нужны инвестиции и новые технологии. В стремлении обзавестись необходимыми финансами украинское минэнерго через связи с западными дипломатами пытается найти частные фонды с повышенной терпимостью к риску. Издание указывает на то, что команда украинских чиновников на прошлой неделе посетила Бакинский энергетический форум в том числе чтобы представить Украину как потенциальный центр добычи сланцевого газа.
"Довести до нуля": в ЕС вновь задумали неладное с газом