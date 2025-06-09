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Совфед предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Совфед предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы
Совфед предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы - 09.06.2025, ПРАЙМ
Совфед предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:15+0300
2025-06-09T06:15+0300
бизнес
россия
общество
москва
рф
госдума
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. "Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки", - говорится в законопроекте (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). В пояснительной записке к законопроекту (текст также имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что запрет на установление нормы касается "самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки". "Стоит отметить, что реализация проекта федерального закона … не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади", - добавил парламентарий в сопроводительных документах. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна. "Решения Генеральной прокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны. Однако пока запрет не закреплен в самом Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и фактически обходить федеральные правила", - добавил парламентарий. Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, об этом сообщала Генпрокуратура РФ. В релизе указывалось, что размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины четыре сантиметра), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.
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96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, общество , москва, рф, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Госдума
06:15 09.06.2025
 
Совфед предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы

Сенатор Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки", - говорится в законопроекте (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
В пояснительной записке к законопроекту (текст также имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что запрет на установление нормы касается "самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки".
"Стоит отметить, что реализация проекта федерального закона … не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади", - добавил парламентарий в сопроводительных документах.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.
"Решения Генеральной прокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны. Однако пока запрет не закреплен в самом Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и фактически обходить федеральные правила", - добавил парламентарий.
Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, об этом сообщала Генпрокуратура РФ. В релизе указывалось, что размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины четыре сантиметра), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.
 
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