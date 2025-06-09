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В Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов
В Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов - 09.06.2025, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов
Конституционный комитет Совфеда поддерживает проект об уголовной ответственности для лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:28+0300
2025-06-09T16:28+0300
финансы
технологии
андрей клишас
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Конституционный комитет Совфеда поддерживает проект об уголовной ответственности для лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (дропперы), сообщил глава комитета Андрей Клишас. "Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал к принятию во втором чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (так называемые дропперы). Принятие законопроекта позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, прямо не участвующих в дистанционных хищениях у граждан денежных средств, но чьи действия, выразившиеся в предоставлении доступа к своим платежным картам, электронным кошелькам и тому подобное, позволяют выводить похищенные у граждан денежные средства и вести оборот денежных средств, полученных преступным путем", - написал политик в своем Telegram-канале. Законопроектом также вводится соответствующая терминологическая база, в частности, закрепляются такие понятия, как "электронное средство" и "электронное средство платежа", отметил сенатор. "Наш комитет рассматривал данный законопроект перед принятием его в первом чтении и полностью его поддерживает", - написал Клишас.
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финансы, технологии, андрей клишас
Финансы, Технологии, Андрей Клишас
16:28 09.06.2025
 
В Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов

Клишас: в Совфеде поддержали проект об уголовной ответственности для дропперов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Конституционный комитет Совфеда поддерживает проект об уголовной ответственности для лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (дропперы), сообщил глава комитета Андрей Клишас.
"Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал к принятию во втором чтении правительственный законопроект об уголовной ответственности лиц, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги (так называемые дропперы).
Принятие законопроекта позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, прямо не участвующих в дистанционных хищениях у граждан денежных средств, но чьи действия, выразившиеся в предоставлении доступа к своим платежным картам, электронным кошелькам и тому подобное, позволяют выводить похищенные у граждан денежные средства и вести оборот денежных средств, полученных преступным путем", - написал политик в своем Telegram-канале.
Законопроектом также вводится соответствующая терминологическая база, в частности, закрепляются такие понятия, как "электронное средство" и "электронное средство платежа", отметил сенатор.
"Наш комитет рассматривал данный законопроект перед принятием его в первом чтении и полностью его поддерживает", - написал Клишас.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
В Росфинмониторинге оценили рекомендации ЦБ по борьбе с дропперами
6 июня, 15:21
 
ФинансыТехнологииАндрей Клишас
 
 
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