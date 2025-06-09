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Сравни признали лидером по подбору и оформлению займов - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Сравни признали лидером по подбору и оформлению займов
Сравни признали лидером по подбору и оформлению займов - 09.06.2025, ПРАЙМ
Сравни признали лидером по подбору и оформлению займов
Финансовый маркетплейс Сравни стал лидером по подбору и оформлению займов среди площадок, предоставляющих такую опцию. К такому выводу пришли аналитики компании | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T10:02+0300
2025-06-09T10:02+0300
сравни
бизнес
финансы
банки
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни стал лидером по подбору и оформлению займов среди площадок, предоставляющих такую опцию. К такому выводу пришли аналитики компании Ipsos Comcon в ходе исследования.Статус лидера среди финансовых маркетплейсов в этом направлении Сравни получил за счет активного развития направления займов. В 2021 году была запущена онлайн-витрина, с тех пор маркетплейс последовательно масштабировал и совершенствовал процесс полной выдачи и погашения займов, ориентированный на скорость, удобство и минимизацию переплат для заемщиков.Теперь процесс выдачи займов выглядит следующим образом:Весь процесс занимает буквально несколько минут. Он исключает необходимость переходить на разные сайты и самостоятельно запрашивать подтверждения, тратя силы и время.“Исследование Ipsos Comcon объективно подтверждает эффективность и масштабы нашего подхода к подбору и выдаче займов. Всего за три года с момента запуска онлайн-витрины мы обработали сотни тысяч запросов, а за последний год увеличили число выданных займов на 800%, превысив отметку в 100 тысяч успешных выдач", - отметил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев.По его мнению, финансовые маркетплейсы способствуют росту бизнеса небольших микрофинансовых организаций, многие из которых сталкиваются с нехваткой IT-ресурсов для внедрения сложных технологических решений, таких как API-интеграция. Предлагаемый сервис делает процесс подключения простым и доступным: у каждого МФО есть возможность подключиться за несколько недель, чтобы обеспечить максимальную эффективность.По данным Сравни, в первом квартале этого года объем выдачи микрозаймов вырос почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средняя сумма долга увеличилась на 10% до 9008 рублей. Это связано с ужесточением требований к заемщикам со стороны банков, а также более гибкой риск-политикой МФО и упрощением процесса оформления займа.Сравни уже сотрудничает с шестью крупнейшими МФО и намерен расширять партнерскую экосистему, работая над развитием технологического подключения для партнеров.
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сравни, бизнес, финансы, банки
Сравни, Бизнес, Финансы, Банки
10:02 09.06.2025
 
Сравни признали лидером по подбору и оформлению займов

Сравни признан маркетплейсом №1 по подбору и оформлению займов

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaКошелек, деньги
Кошелек, деньги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни стал лидером по подбору и оформлению займов среди площадок, предоставляющих такую опцию. К такому выводу пришли аналитики компании Ipsos Comcon в ходе исследования.
Премия Сравни - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Сравни определил финтех-лидеров 2025 года
30 мая, 10:02
Статус лидера среди финансовых маркетплейсов в этом направлении Сравни получил за счет активного развития направления займов. В 2021 году была запущена онлайн-витрина, с тех пор маркетплейс последовательно масштабировал и совершенствовал процесс полной выдачи и погашения займов, ориентированный на скорость, удобство и минимизацию переплат для заемщиков.
Теперь процесс выдачи займов выглядит следующим образом:
  • Клиент может оставить заявку на сайте и в приложении Сравни;
  • Прогнозная модель подбирает микрофинансовые организации, которые с наибольшей вероятностью одобрят нужную сумму без скрытых комиссий и страховок;
  • Клиент выбирает из уже одобренных предложений и получает деньги на карту.
Весь процесс занимает буквально несколько минут. Он исключает необходимость переходить на разные сайты и самостоятельно запрашивать подтверждения, тратя силы и время.
“Исследование Ipsos Comcon объективно подтверждает эффективность и масштабы нашего подхода к подбору и выдаче займов. Всего за три года с момента запуска онлайн-витрины мы обработали сотни тысяч запросов, а за последний год увеличили число выданных займов на 800%, превысив отметку в 100 тысяч успешных выдач", - отметил директор по развитию финансовых продуктов в Сравни Магомед Гамзаев.
По его мнению, финансовые маркетплейсы способствуют росту бизнеса небольших микрофинансовых организаций, многие из которых сталкиваются с нехваткой IT-ресурсов для внедрения сложных технологических решений, таких как API-интеграция. Предлагаемый сервис делает процесс подключения простым и доступным: у каждого МФО есть возможность подключиться за несколько недель, чтобы обеспечить максимальную эффективность.
По данным Сравни, в первом квартале этого года объем выдачи микрозаймов вырос почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средняя сумма долга увеличилась на 10% до 9008 рублей. Это связано с ужесточением требований к заемщикам со стороны банков, а также более гибкой риск-политикой МФО и упрощением процесса оформления займа.
Сравни уже сотрудничает с шестью крупнейшими МФО и намерен расширять партнерскую экосистему, работая над развитием технологического подключения для партнеров.
 
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