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Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском
Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском - 09.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что продолжит использование сервиса Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T23:53+0300
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ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что продолжит использование сервиса Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском. "Нет, я не слышал об этом. Может быть, я перемещу Tesla, но не Starlink, это отличный сервис", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос избавится ли он от Starlink и Tesla в Белом доме на фоне ссоры с Маском. Ранее Трамп за свой счет приобрел электромобиль от компании Tesla, которая принадлежит его бывшему соратнику. Автомобиль стоит на территории Белого дома, но СМИ сообщали, что Трамп может убрать его с видного места или вовсе продать. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что интернет-сервис Starlink Илона Маска был установлен в Белом доме вопреки обеспокоенности экспертов о безопасности использования этого сервиса администрацией Трампа.
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Технологии, Бизнес, Общество , ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Tesla, Starlink, Washington Post
Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском
Трамп заявил, что продолжит использовать Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Маском
ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что продолжит использование сервиса Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском.
"Нет, я не слышал об этом. Может быть, я перемещу Tesla, но не Starlink, это отличный сервис", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос избавится ли он от Starlink и Tesla в Белом доме на фоне ссоры с Маском.
Ранее Трамп за свой счет приобрел электромобиль от компании Tesla, которая принадлежит его бывшему соратнику. Автомобиль стоит на территории Белого дома, но СМИ сообщали, что Трамп может убрать его с видного места или вовсе продать.
Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что интернет-сервис Starlink Илона Маска был установлен в Белом доме вопреки обеспокоенности экспертов о безопасности использования этого сервиса администрацией Трампа.
Маск с иронией оценил свои высказывания