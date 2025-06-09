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Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском

Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском - 09.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что будет пользоваться Starlink, несмотря на ссору с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что продолжит использование сервиса Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T23:53+0300

2025-06-09T23:53+0300

2025-06-09T23:53+0300

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ВАШИНГТОН, 9 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что продолжит использование сервиса Starlink в Белом доме, несмотря на ссору с Илоном Маском. "Нет, я не слышал об этом. Может быть, я перемещу Tesla, но не Starlink, это отличный сервис", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос избавится ли он от Starlink и Tesla в Белом доме на фоне ссоры с Маском. Ранее Трамп за свой счет приобрел электромобиль от компании Tesla, которая принадлежит его бывшему соратнику. Автомобиль стоит на территории Белого дома, но СМИ сообщали, что Трамп может убрать его с видного места или вовсе продать. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что интернет-сервис Starlink Илона Маска был установлен в Белом доме вопреки обеспокоенности экспертов о безопасности использования этого сервиса администрацией Трампа.

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технологии, бизнес, общество , вашингтон, сша, дональд трамп, tesla, starlink, washington post