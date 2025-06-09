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Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам - 09.06.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:56+0300
2025-06-09T13:56+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке документа ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему. В частности, до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей увеличивается необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная корпоративная выплата (в том числе материальная помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, поясняли в мае в Минфине РФ. При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, отмечали в Минфине.
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Экономика, Бизнес, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минфин, Госдума
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей.
Первоначальная редакция законопроекта предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке документа ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему.
В частности, до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей увеличивается необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная корпоративная выплата (в том числе материальная помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, поясняли в мае в Минфине РФ.
При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, отмечали в Минфине.
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