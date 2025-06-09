https://1prime.ru/20250609/stimuly-858332697.html

Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам

Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам - 09.06.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:56+0300

2025-06-09T13:56+0300

2025-06-09T13:56+0300

экономика

бизнес

финансы

москва

санкт-петербург

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg

МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке документа ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему. В частности, до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей увеличивается необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная корпоративная выплата (в том числе материальная помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, поясняли в мае в Минфине РФ. При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, отмечали в Минфине.

https://1prime.ru/20250604/vyplaty-858184897.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, минфин, госдума