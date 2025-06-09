Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам - 09.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250609/stimuly-858332697.html
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам - 09.06.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T13:56+0300
2025-06-09T13:56+0300
экономика
бизнес
финансы
москва
санкт-петербург
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_038224a507cc71634e7eaad0d98bc57a.jpg
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке документа ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему. В частности, до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей увеличивается необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная корпоративная выплата (в том числе материальная помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, поясняли в мае в Минфине РФ. При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, отмечали в Минфине.
https://1prime.ru/20250604/vyplaty-858184897.html
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, москва, санкт-петербург, минфин, госдума
Экономика, Бизнес, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минфин, Госдума
13:56 09.06.2025
 
Комитет Госдумы одобрил налоговые стимулы за "детские" выплаты сотрудникам

В ГД одобрили налоговые стимулы для компаний за "детские" выплаты сотрудникам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал налоговые поправки, направленные на стимулирование компаний осуществлять крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей.
Первоначальная редакция законопроекта предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке документа ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему.
В частности, до 1 миллиона рублей с 50 тысяч рублей увеличивается необлагаемая НДФЛ и страховыми взносами единовременная корпоративная выплата (в том числе материальная помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки, поясняли в мае в Минфине РФ.
При этом работодателям предоставляется возможность включать такие траты в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Это позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития, отмечали в Минфине.
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в мае
4 июня, 12:08
 
ЭкономикаБизнесФинансыМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМинфинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала