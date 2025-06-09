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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - 09.06.2025, ПРАЙМ
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Глава государства Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T08:12+0300
2025-06-09T08:12+0300
россия
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Об этом заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", - сказал Патрушев в беседе с изданием aif.ru. "Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", - подчеркнул Патрушев.
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россия, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Николай Патрушев, Владимир Путин
08:12 09.06.2025
 
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Горшков" ВМФ РФ
Фрегат Адмирал Горшков ВМФ РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории. Об этом заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", - сказал Патрушев в беседе с изданием aif.ru.
"Не вдаваясь в детали, скажу, что подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории. Это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач. А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются", - подчеркнул Патрушев.
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