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Судно, получившее пробоину на реке Енисей, частично подтоплено - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Судно, получившее пробоину на реке Енисей, частично подтоплено
Судно, получившее пробоину на реке Енисей, частично подтоплено - 09.06.2025, ПРАЙМ
Судно, получившее пробоину на реке Енисей, частично подтоплено
Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T06:15+0300
2025-06-09T06:15+0300
общество
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экономика
красноярский край
красноярск
рф
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КРАСНОЯРСК, 9 июн – ПРАЙМ. Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района сообщали, что на реке Енисей судно получило пробоину, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. "Вчера около 18.00 (14.00 мск) часов при движении теплохода типа "ОТ" в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края судном-толкачом получено повреждение корпуса о подводное препятствие. В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода", - говорится в сообщении. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщают, что начата проверка по двум статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. "По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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общество , бизнес, красноярский край, красноярск, рф, ск рф
Общество , Бизнес, Экономика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Красноярск, РФ, СК РФ
06:15 09.06.2025
 
Судно, получившее пробоину на реке Енисей, частично подтоплено

Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено

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КРАСНОЯРСК, 9 июн – ПРАЙМ. Судно, получившее пробоину на реке Енисей в Красноярском крае, частично подтоплено, оно ударилось о подводное препятствие, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Енисейского района сообщали, что на реке Енисей судно получило пробоину, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива.
"Вчера около 18.00 (14.00 мск) часов при движении теплохода типа "ОТ" в составе с несамоходным судном через Казачинский порог на реке Енисей в Казачинском районе Красноярского края судном-толкачом получено повреждение корпуса о подводное препятствие. В результате инцидента допущено частичное подтопление теплохода", - говорится в сообщении.
В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщают, что начата проверка по двум статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ, а также о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. "По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаОбществоБизнесКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙКрасноярскРФСК РФ
 
 
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