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Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии

Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - 09.06.2025, ПРАЙМ

Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии

Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T12:23+0300

2025-06-09T12:23+0300

2025-06-09T12:23+0300

финансы

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минцифры

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Т-Банк запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии - данные собирают с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и сразу загружают в Единую биометрическую систему, сообщил банк. "Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от 2 минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему", - говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и Центра биометрических технологий. По данным пресс-службы, сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы "Аврора" и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ. "Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри Т-Банка комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов", - сообщает пресс-служба банка. "Сервис выездного сбора - важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте - в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков", - сказал заместитель генерального директора Центра биометрических технологий Евгений Семенов. Единая биометрическая система (ЕБС) - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современных технологий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, минцифры