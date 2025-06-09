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В России разработали тест для быстрого выявления холеры - 09.06.2025, ПРАЙМ
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В России разработали тест для быстрого выявления холеры
В России разработали тест для быстрого выявления холеры - 09.06.2025, ПРАЙМ
В России разработали тест для быстрого выявления холеры
Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:02+0300
2025-06-09T14:02+0300
здоровье
общество
технологии
роспотребнадзор
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, сообщили в ведомстве. "Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора. Там уточнили, что время проведения анализа займёт 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов. "Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью, то есть может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для: выявления бессимптомных носителей; предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ситуация в России по холере остаётся стабильной и контролируемой. "Тест разработали и зарегистрировали учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили там.
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здоровье, общество , технологии, роспотребнадзор
Здоровье, Общество , Технологии, Роспотребнадзор
14:02 09.06.2025
 
В России разработали тест для быстрого выявления холеры

Роспотребнадзор: в РФ разработали тест для быстрого выявления холеры

© fotolia.com / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора разработали новый тест для быстрого выявления холеры, анализ проходит в шесть раз быстрее, сообщили в ведомстве.
"Разработан новый тест для быстрого выявления холеры. Этот тест позволяет: выявить холерный вибрион; определить, представляет ли он угрозу эпидемического распространения", - говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Там уточнили, что время проведения анализа займёт 60 минут, что в шесть раз быстрее, чем у существующих тестов.
"Российская разработка обладает очень высокой чувствительностью, то есть может обнаружить даже минимальное количество патогена, что особенно важно для: выявления бессимптомных носителей; предотвращения распространения инфекции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ситуация в России по холере остаётся стабильной и контролируемой.
"Тест разработали и зарегистрировали учёные Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора в рамках реализации федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья", - пояснили там.
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