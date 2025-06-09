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Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой - 09.06.2025, ПРАЙМ
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Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой - 09.06.2025, ПРАЙМ
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T19:37+0300
2025-06-09T19:37+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алешкин. "Решение по аресту Тлиашиновой обжаловано", - сказал он. В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
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общество , россия, рф, москва, ск рф
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, СК РФ
19:37 09.06.2025
 
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой

Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменили неуплату налогов и легализацию денег, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алешкин.
"Решение по аресту Тлиашиновой обжаловано", - сказал он.
В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
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