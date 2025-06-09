https://1prime.ru/20250609/tramp-858320601.html

СМИ: Трамп может занять более решительную позицию по Украине на саммите G7

СМИ: Трамп может занять более решительную позицию по Украине на саммите G7 - 09.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп может занять более решительную позицию по Украине на саммите G7

Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на июньском саммите "Большой... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T09:15+0300

2025-06-09T09:15+0300

2025-06-09T09:15+0300

политика

украина

вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Западные чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп займет более решительную позицию относительно поддержки Украины на июньском саммите "Большой семерки" (G7), сообщает британская газета Financial Times. Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. "Западные чиновники считают, что предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде... может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении (украинского - ред.) конфликта после недель колебаний по поводу поддержки Украины Соединенными Штатами", - говорится в публикации издания. Трамп 18 апреля не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию украинского конфликта на увенчаются успехом. Он также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода Вашингтона из переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Портал Axios 19 апреля сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио на встрече по Украине в Париже донес до европейских чиновников, что терпение Трампа иссякает и вскоре он может заявить о выходе Вашингтона из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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украина, вашингтон, дональд трамп