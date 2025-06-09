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Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа
Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа - 09.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа
Президент США Дональд Трамп находится "на развилке" в вопросе с протестами в Калифорнии, поскольку, с одной стороны, ему необходимо подавить их, а с другой -... | 09.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится "на развилке" в вопросе с протестами в Калифорнии, поскольку, с одной стороны, ему необходимо подавить их, а с другой - это даст повод для демократов обвинить его в тирании и деспотизме, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. "Как мне кажется, Трамп перед развилкой. В чем эта развилка? В чём заключается необходимость подавления протестов, а с другой стороны, опасность для Трампа? Здесь очень важно соблюдать баланс. С одной стороны, я просто убежден, что, если будет угроза национальной безопасности США, то Трамп или любой другой американский президент подавят все эти протесты, потому что эти протесты могут дестабилизировать ситуацию и привести к непредсказуемым результатам", - сказал он РИА Новости. Эксперт добавил, что с другой стороны, Дональду Трампу необходимо подавлять эти протесты крайне аккуратно, потому что, если в результате действий полиции или нацгвардии прольется кровь, то демократы сразу же будут развивать тезис о том, что Трамп "кровавый тиран, деспот, а власть узурпирована". "Я уверен со стопроцентной гарантией, что точно демократы, либералы сразу же назовут его диктатором, деспотом, фашистом и так далее. В любом случае назовут. Если ситуация там будет развиваться быстро и непредсказуемо, то придется использовать (силу - ред.). Если будет угроза национальной безопасности, просто сидеть сложа руки никто не будет", - отметил Блохин. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.* Запрещенное в России экстремистское движение
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Политика, Общество , Мировая экономика, Калифорния, США, РФ, Дональд Трамп
Эксперт оценил ситуацию с протестами в Калифорнии для Трампа
Эксперт Блохин: Трамп находится "на развилке" в вопросе с протестами в Калифорнии
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп находится "на развилке" в вопросе с протестами в Калифорнии, поскольку, с одной стороны, ему необходимо подавить их, а с другой - это даст повод для демократов обвинить его в тирании и деспотизме, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Как мне кажется, Трамп перед развилкой. В чем эта развилка? В чём заключается необходимость подавления протестов, а с другой стороны, опасность для Трампа? Здесь очень важно соблюдать баланс. С одной стороны, я просто убежден, что, если будет угроза национальной безопасности США, то Трамп или любой другой американский президент подавят все эти протесты, потому что эти протесты могут дестабилизировать ситуацию и привести к непредсказуемым результатам", - сказал он РИА Новости.
Эксперт добавил, что с другой стороны, Дональду Трампу необходимо подавлять эти протесты крайне аккуратно, потому что, если в результате действий полиции или нацгвардии прольется кровь, то демократы сразу же будут развивать тезис о том, что Трамп "кровавый тиран, деспот, а власть узурпирована".
"Я уверен со стопроцентной гарантией, что точно демократы, либералы сразу же назовут его диктатором, деспотом, фашистом и так далее. В любом случае назовут. Если ситуация там будет развиваться быстро и непредсказуемо, то придется использовать (силу - ред.). Если будет угроза национальной безопасности, просто сидеть сложа руки никто не будет", - отметил Блохин.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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